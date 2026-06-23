Ankara’da su kesintisi alarmı! Ankara’nın hangi ilçelerinde sular kesilecek? 23 Haziran Ankara’da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara Büyükşehir Belediyesine (ABB) bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
Vatandaşlar hangi bölgelerde su kesintisi olacağını merak ediyor.
ASKİ'nin resmi internet sitesinden şehir genelinde su kesintisi olacak bölgelere ilişkin açıklama yapıldı.
Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçelerin başlığını aratarak ASKİ su kesintileri hakkında bilgi alabilirsiniz.
23 HAZİRAN ANKARA SU KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
Kaynak: Haber Merkezi