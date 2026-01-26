Ankara’da Sular Ne Zaman Gelecek? 26-27 Ocak 2026 ASKİ Ankara Su Kesintisi Listesi (İlçe İlçe Sorgulama)
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 26-27 Ocak 2026 tarihlerinde Başkent’in birçok ilçesinde şebeke arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yapılacağını duyurdu. Çankaya, Keçiören, Mamak ve Yenimahalle başta olmak üzere birçok bölgede sular kesilecek. Peki, Ankara’da sular ne zaman gelecek? İşte ASKİ güncel su kesintisi listesi ve arıza detayları...
ASKİ Ankara Su Kesintisi Duyurusu (26-27 Ocak)
Ankara genelinde yürütülen altyapı yenileme ve boru hattı onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelere geçici süreyle su verilemeyecek. ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, arızaların giderilmesi için sahada 7/24 mesai harcıyor. Kesintiden etkilenen bölgelerde yaşayan vatandaşlar, "Sular ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtını arıyor.
ASKİ Su Kesintisi Sorgulama Nasıl Yapılır?
Ankara su kesintisi listesini anlık olarak takip etmek ve mahalle bazlı sorgulama yapmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:
ASKİ Resmi İnternet Sitesi üzerinden "Arıza Kesinti" sekmesine tıklayın.
Bulunduğunuz ilçeyi seçin.
H1, H2 ve H3 başlıkları altında listelenen sokak detaylarını kontrol edin.
Önemli Not:
