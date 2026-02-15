GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Ankara’dan Erzincan’a arabayla en yakın yoldan gitmek isteyen biri hangi ilden geçmez?

Güncelleme Tarihi:

Ankara’dan Erzincan’a arabayla en yakın yoldan gitmek isteyen biri hangi ilden geçmez?

Ankara'dan Erzincan'a en kısa ve hızlı ulaşım sağlayan ana güzergah (D200 karayolu), İç Anadolu'yu Doğu Anadolu'ya bağlayan stratejik bir hattır. Bu yol üzerinde seyahat eden birinin izleyeceği rota, şehirlerin coğrafi sıralanışına göre şekillenir.

Ankara'dan Erzincan'a arabayla en yakın yoldan gitmek isteyen biri hangi ilden geçmez?

Ankara'dan yola çıkan bir sürücü sırasıyla Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerinden geçerek Erzincan'a ulaşır. Bu güzergah, yolun en kestirme halidir. Bingöl ise Erzincan'ın güneydoğusunda yer alır. Dolayısıyla Ankara'dan Erzincan'a giden biri hedefine vardığında Bingöl hala daha ileride/güneyde kalmış olur; bu nedenle en kısa yolu tercih eden birinin Bingöl ilinden geçmesi mümkün değildir.

Cevap: Bingöl

Kaynak: Haber Merkezi

