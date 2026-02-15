Ankara'dan Erzincan'a en kısa ve hızlı ulaşım sağlayan ana güzergah (D200 karayolu), İç Anadolu'yu Doğu Anadolu'ya bağlayan stratejik bir hattır. Bu yol üzerinde seyahat eden birinin izleyeceği rota, şehirlerin coğrafi sıralanışına göre şekillenir.
Ankara'dan Erzincan'a arabayla en yakın yoldan gitmek isteyen biri hangi ilden geçmez?
Ankara'dan yola çıkan bir sürücü sırasıyla Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerinden geçerek Erzincan'a ulaşır. Bu güzergah, yolun en kestirme halidir. Bingöl ise Erzincan'ın güneydoğusunda yer alır. Dolayısıyla Ankara'dan Erzincan'a giden biri hedefine vardığında Bingöl hala daha ileride/güneyde kalmış olur; bu nedenle en kısa yolu tercih eden birinin Bingöl ilinden geçmesi mümkün değildir.
Cevap: Bingöl
Kaynak: Haber Merkezi