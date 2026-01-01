ANKARA NÖBETÇİ ECZANE 1 OCAK 2026! Yılbaşında Ankara’da Hangi Eczaneler Nöbetçi? Ankara Bugün Nöbetçi Eczane Güncel Liste!

Yılbaşı günü Ankara'da birçok eczane kapalı olurken, acil ilaç ve reçete ihtiyaçları için nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam ediyor. Vatandaşlar, eczane arayışında nöbetçi eczanelerin listesini ve konumunu öğrenmek istiyor.
1 Ocak 2026'da Ankara Eczaneler Açık mı?
1 Ocak, resmi tatil olduğu için Ankara'daki çoğu eczane kapalıdır. Sadece nöbetçi eczaneler, acil ilaç ve reçete ihtiyaçlarını karşılamak için açıktır.
Nöbetçi Eczaneler Nasıl Belirleniyor?
Nöbetçi eczaneler, Ankara Eczacı Odası ve ilçe eczacı odaları tarafından günlük olarak duyurulur. Eczaneler rotasyon sistemi ile belirlenir ve her gün farklı eczaneler nöbet tutar.
Nöbetçi Eczane Sorgulama Yöntemleri
-
e-Devlet üzerinden tarih ve ilçe seçerek güncel nöbetçi eczaneler öğrenilebilir.
-
Ankara Eczacı Odası web sitesi ve ilçe belediyeleri, güncel listeleri paylaşır.
-
Mobil uygulamalar ve online servisler de konumunuza göre en yakın nöbetçi eczaneyi gösterir.
1 OCAK 2026 PERŞEMBE ANKARA NÖBETÇİ ECZANELER
Kaynak: Haber Merkezi