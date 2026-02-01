Ankara Savaşı’nda Yıldırım Bayezid hangi imparatora esir düşmüştür? Beyaz’la Joker 250 bin tl’lik soru

1402 yılında Ankara'nın Çubuk Ovası'nda gerçekleşen bu devasa muharebe, Türk tarihinin en trajik ve dönüm noktası sayılan olaylarından biridir. İki büyük Türk hükümdarı, Batı'nın fatihi Yıldırım Bayezid ile Doğu'nun hâkimi Emir Timur, cihan hakimiyeti için bu savaşta karşı karşıya gelmiştir.
Ankara Savaşı'nda Yıldırım Bayezid hangi imparatora esir düşmüştür?
Savaşın son aşamasında, yanındaki az sayıda sadık askeriyle birlikte direnen Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid, kuşatmayı yaramamış ve Timur İmparatorluğu'nun kurucusu olan Emir Timur'a (Timurlenk) esir düşmüştür.
Cevap: Emir Timur.
