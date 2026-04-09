Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü’ne kaç gün kaldı, ilk ne zaman kutlandı?

Anneler Günü’nün yaklaşmasıyla birlikte, vatandaşlar bu özel günün tarihini araştırmaya başladı. Her yıl mayıs ayında kutlanan ve annelere duyulan sevginin simgesi haline gelen Anneler Günü için geri sayım başladı. Sevdiklerine sürpriz hazırlamak isteyenler ise şimdiden planlarını yapıyor. Milyonlarca kişinin merak ettiği “2026 Anneler Günü ne zaman?” sorusu da netlik kazandı. Peki Anneler Günü ne zaman kutlanacak? İşte detaylar...

Mayıs ayına kısa bir süre kala, bu anlamlı günün hangi tarihe denk geldiği en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde aynı geleneğe bağlı olarak kutlanan Anneler Günü'nün tarihi belli oldu. 2026 Anneler Günü ne zaman kutlanacak? 2026 yılında Anneler Günü, 10 Mayıs Pazar günü kutlanacak. Anneler Günü neden her yıl farklı tarihe denk geliyor? Anneler Günü'nün tarihi sabit bir gün üzerinden değil, belirli bir kurala göre hesaplanıyor. Türkiye'de ve dünyada yaygın olarak kabul edilen uygulamaya göre bu özel gün, her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanıyor. Takvimdeki günlerin her yıl değişmesi nedeniyle, bu kural doğrultusunda Anneler Günü farklı tarihlere denk geliyor. Anneler Günü'nün ortaya çıkışı Modern anlamda Anneler Günü'nün temelleri, 1908 yılında Anna Jarvis tarafından atıldı. Jarvis, annesini anmak amacıyla bir etkinlik düzenledi ve bu girişim zamanla geniş kitlelere yayıldı. 1914 yılında ise ABD Başkanı Woodrow Wilson tarafından resmi olarak kabul edilerek mayıs ayının ikinci pazar günü Anneler Günü olarak ilan edildi. Bu uygulama zamanla birçok ülkede benimsenerek uluslararası bir gelenek haline geldi. Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum. Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!