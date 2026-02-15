ANTALYA’DA HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILINAN CAMİLER 2026: Antalya’da hangi camilerde hatimli teravih namazı kılınacak?

2026 yılı Ramazan ayının manevi atmosferini doya doya yaşamak isteyen vatandaşlar, Antalya'da hatimle teravih namazı kılınacak camileri araştırmaya başladı. İl ve ilçe müftülüklerinin resmi listeleri yavaş yavaş netleşirken, bu köklü geleneğin sürdürüldüğü adresler yıllara göre büyük oranda değişiklik göstermiyor. Geçtiğimiz 2025 yılı verilerine göre, 2026 Ramazan ayında da Antalya genelinde hatimle teravih namazı kılınması beklenen camilerin listesini sizler için derledik.
Antalya merkez ve ilçelerinde, cemaatin yoğun katılımıyla her yıl düzenli olarak hatimle teravih kılınan camiler şu şekilde sıralanıyor:
Merkez İlçeler
Muratpaşa
-
Balıbey Camii
-
Hacı Ümmühan Ünal Camii
-
Hüdaverdi Camii
-
Markantalya Camii
-
Mehmet Çiçek Camii
Kepez
-
Geylani Camii
-
Mehmet Akif Ersoy Mh. Yeni Camii
-
Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Lisesi Mescidi
Konyaaltı
-
Kuba Camii
Aksu
-
Gönül Camii
Döşemealtı
-
Hz. Ömer Camii
-
Yığma Yusuf Demir Camii
Çevre İlçeler
Alanya
-
İmamdayı Camii
-
Kıllı Camii
Korkuteli
-
Demirci Süleyman Camii
-
Külliye Camii
-
Ulucak Mh. Camii
-
Uzunoluk Mh. Camii
-
Yazır Mh. Rahman Camii
Kumluca
-
Göçmenler Camii
-
Kırbölge Camii
-
Mavikent Mh. Yenice Camii
Manavgat
-
Salkımevler Yeni Mh. Camii
-
Taşağıl Mh. Kaymaz Camii
Akseki
-
Hacı Nebi Camii
-
Kuyucak Mh. Yukarı Camii
Diğer İlçelerdeki Adresler
-
Demre: Akgünler Camii
-
Elmalı: Yeni Camii
-
Finike: Sahilkent Mh. Kum Camii
-
Gazipaşa: Çarşı Camii
-
Gündoğmuş: Fatih Camii
-
Kaş: Sütleğen Mh. Merkez Camii
-
Kemer: Halil Kale Camii
-
Serik: Hacı Veli Camii
(Not: Listede yer alan camiler, Antalya İl Müftülüğü'nün 2025 yılı verilerine dayanarak hazırlanmıştır. 2026 yılı Ramazan ayında geleneğin büyük ölçüde bu camilerde devam etmesi öngörülmektedir. Kesin program için gitmeden önce ilçe müftülüklerinden veya cami imamlarından teyit alabilirsiniz.)
Kaynak: Haber Merkezi