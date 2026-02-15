ANTALYA’DA HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILINAN CAMİLER 2026: Antalya’da hangi camilerde hatimli teravih namazı kılınacak?

2026 yılı Ramazan ayının manevi atmosferini doya doya yaşamak isteyen vatandaşlar, Antalya'da hatimle teravih namazı kılınacak camileri araştırmaya başladı. İl ve ilçe müftülüklerinin resmi listeleri yavaş yavaş netleşirken, bu köklü geleneğin sürdürüldüğü adresler yıllara göre büyük oranda değişiklik göstermiyor. Geçtiğimiz 2025 yılı verilerine göre, 2026 Ramazan ayında da Antalya genelinde hatimle teravih namazı kılınması beklenen camilerin listesini sizler için derledik.

Antalya merkez ve ilçelerinde, cemaatin yoğun katılımıyla her yıl düzenli olarak hatimle teravih kılınan camiler şu şekilde sıralanıyor:

Merkez İlçeler

Muratpaşa

Balıbey Camii

Hacı Ümmühan Ünal Camii

Hüdaverdi Camii

Markantalya Camii

Mehmet Çiçek Camii

Kepez

Geylani Camii

Mehmet Akif Ersoy Mh. Yeni Camii

Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Lisesi Mescidi

Konyaaltı

Kuba Camii

Aksu

Gönül Camii

Döşemealtı

Hz. Ömer Camii

Yığma Yusuf Demir Camii

Çevre İlçeler

Alanya

İmamdayı Camii

Kıllı Camii

Korkuteli

Demirci Süleyman Camii

Külliye Camii

Ulucak Mh. Camii

Uzunoluk Mh. Camii

Yazır Mh. Rahman Camii

Kumluca

Göçmenler Camii

Kırbölge Camii

Mavikent Mh. Yenice Camii

Manavgat

Salkımevler Yeni Mh. Camii

Taşağıl Mh. Kaymaz Camii

Akseki

Hacı Nebi Camii

Kuyucak Mh. Yukarı Camii

Diğer İlçelerdeki Adresler

Demre: Akgünler Camii

Elmalı: Yeni Camii

Finike: Sahilkent Mh. Kum Camii

Gazipaşa: Çarşı Camii

Gündoğmuş: Fatih Camii

Kaş: Sütleğen Mh. Merkez Camii

Kemer: Halil Kale Camii

Serik: Hacı Veli Camii

(Not: Listede yer alan camiler, Antalya İl Müftülüğü'nün 2025 yılı verilerine dayanarak hazırlanmıştır. 2026 yılı Ramazan ayında geleneğin büyük ölçüde bu camilerde devam etmesi öngörülmektedir. Kesin program için gitmeden önce ilçe müftülüklerinden veya cami imamlarından teyit alabilirsiniz.)

