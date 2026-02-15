GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

ANTALYA’DA HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILINAN CAMİLER 2026: Antalya’da hangi camilerde hatimli teravih namazı kılınacak?

2026 yılı Ramazan ayının manevi atmosferini doya doya yaşamak isteyen vatandaşlar, Antalya'da hatimle teravih namazı kılınacak camileri araştırmaya başladı. İl ve ilçe müftülüklerinin resmi listeleri yavaş yavaş netleşirken, bu köklü geleneğin sürdürüldüğü adresler yıllara göre büyük oranda değişiklik göstermiyor. Geçtiğimiz 2025 yılı verilerine göre, 2026 Ramazan ayında da Antalya genelinde hatimle teravih namazı kılınması beklenen camilerin listesini sizler için derledik.

Antalya merkez ve ilçelerinde, cemaatin yoğun katılımıyla her yıl düzenli olarak hatimle teravih kılınan camiler şu şekilde sıralanıyor:

Merkez İlçeler

Muratpaşa

  • Balıbey Camii

  • Hacı Ümmühan Ünal Camii

  • Hüdaverdi Camii

  • Markantalya Camii

  • Mehmet Çiçek Camii

Kepez

  • Geylani Camii

  • Mehmet Akif Ersoy Mh. Yeni Camii

  • Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Lisesi Mescidi

Konyaaltı

  • Kuba Camii

Aksu

  • Gönül Camii

Döşemealtı

  • Hz. Ömer Camii

  • Yığma Yusuf Demir Camii

Çevre İlçeler

Alanya

  • İmamdayı Camii

  • Kıllı Camii

Korkuteli

  • Demirci Süleyman Camii

  • Külliye Camii

  • Ulucak Mh. Camii

  • Uzunoluk Mh. Camii

  • Yazır Mh. Rahman Camii

Kumluca

  • Göçmenler Camii

  • Kırbölge Camii

  • Mavikent Mh. Yenice Camii

Manavgat

  • Salkımevler Yeni Mh. Camii

  • Taşağıl Mh. Kaymaz Camii

Akseki

  • Hacı Nebi Camii

  • Kuyucak Mh. Yukarı Camii

Diğer İlçelerdeki Adresler

  • Demre: Akgünler Camii

  • Elmalı: Yeni Camii

  • Finike: Sahilkent Mh. Kum Camii

  • Gazipaşa: Çarşı Camii

  • Gündoğmuş: Fatih Camii

  • Kaş: Sütleğen Mh. Merkez Camii

  • Kemer: Halil Kale Camii

  • Serik: Hacı Veli Camii

(Not: Listede yer alan camiler, Antalya İl Müftülüğü'nün 2025 yılı verilerine dayanarak hazırlanmıştır. 2026 yılı Ramazan ayında geleneğin büyük ölçüde bu camilerde devam etmesi öngörülmektedir. Kesin program için gitmeden önce ilçe müftülüklerinden veya cami imamlarından teyit alabilirsiniz.)

