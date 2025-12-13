GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,73
EURO
50,09
STERLİN
57,20
GRAM
5.946,32
ÇEYREK
9.760,93
YARIM ALTIN
19.425,45
CUMHURİYET ALTINI
38.728,09
YAŞAM Haberleri

Antalyaspor - Galatasaray Maçının Muhtemel 11’i! Antalyaspor İlk 11! Galatasaray İlk 11! Sakatlar ve Cezalılar Kimler? Antalyaspor vs Galatasaray Maçı Hangi Kanalda?

Antalyaspor - Galatasaray Maçının Muhtemel 11’i! Antalyaspor İlk 11! Galatasaray İlk 11! Sakatlar ve Cezalılar Kimler? Antalyaspor vs Galatasaray Maçı Hangi Kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 16. Maç Günü mücadelesinde Antalyaspor, kendi sahası Corendon Airlines Park'ta ligin devlerinden Galatasaray'ı ağırlıyor. Kritik maç öncesi tüm detaylar, muhtemel ilk 11'ler ve sakat oyuncu raporu aşağıdadır.

Ne Zaman
Mücadele, 13 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacaktır.

Hangi Kanal
Bu önemli Süper Lig karşılaşması, beIN Connect ve beIN Sports 1 (Tur) ekranlarından canlı olarak izlenebilecektir.

Hakem
Karşılaşmanın hakemi Yılmaz A. olacaktır.

Stadyum
Maç, Corendon Airlines Park (Antalya)'da oynanacak ve stadyum kapasitesi 32.537'dir.

Eksik Oyuncular (Sakat ve Cezalılar)
Maçta forma giyemeyecek oyuncular listesi aşağıdadır:

Antalyaspor Oynamayacaklar:
Julian (Maç kondisyonunda değil)

İlcin H. (Aktif değil)

Kayaarası K. (Cezalı)

Yeşilgül Y. (Diz sakatlığı)

Durumu Belirsiz: Dzhikiya G. (Sakat)

Galatasaray Oynamayacaklar:
Ayhan K. (Sakat)

Baltacı M. (Cezalı)

Çakır U. (Sakat)

Elmalı E. (Cezalı)

Kutlu B. (Aktif değil)

Lemina M. (Sakat)

Singo W. (Kas sakatlığı)

Muhtemel İlk 11'ler

Her iki takımın da sahaya 4-2-3-1 dizilişiyle çıkması beklenmektedir.

Antalyaspor Muhtemel 11'i: (4-2-3-1 Dizilişi)
Kaleci: Yiğiter A. (21) (G)

Savunma: Balcı B. (7), Sarı V. (89), Türkmen H. (4), Paal K. (3)

Orta Saha: Ceesay J. (23), Sarıč D. (88)

Hücum Arkası: Ömür A. (10), van de Streek S. (22), Storm N. (77)

Forvet: Boli Y. (77)

Galatasaray Muhtemel 11'i: (4-2-3-1 Dizilişi)
Kaleci: Güvenç G. (19) (G)

Savunma: Sallai R. (7), Sanchez D. (6), Bardakçı A. (42), Karataş K. (88)

Orta Saha: Torreira L. (34), Gabriel Sara (8)

Hücum Arkası: Sane L. (10), Gündoğan İ. (20), Yılmaz B. (53)

Forvet: Osimhen V. (88)

Kaynak: Haber Merkezi

Reklam
Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER