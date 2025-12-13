Antalyaspor - Galatasaray Maçının Muhtemel 11’i! Antalyaspor İlk 11! Galatasaray İlk 11! Sakatlar ve Cezalılar Kimler? Antalyaspor vs Galatasaray Maçı Hangi Kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 16. Maç Günü mücadelesinde Antalyaspor, kendi sahası Corendon Airlines Park'ta ligin devlerinden Galatasaray'ı ağırlıyor. Kritik maç öncesi tüm detaylar, muhtemel ilk 11'ler ve sakat oyuncu raporu aşağıdadır.
Ne Zaman
Mücadele, 13 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacaktır.
Hangi Kanal
Bu önemli Süper Lig karşılaşması, beIN Connect ve beIN Sports 1 (Tur) ekranlarından canlı olarak izlenebilecektir.
Hakem
Karşılaşmanın hakemi Yılmaz A. olacaktır.
Stadyum
Maç, Corendon Airlines Park (Antalya)'da oynanacak ve stadyum kapasitesi 32.537'dir.
Eksik Oyuncular (Sakat ve Cezalılar)
Maçta forma giyemeyecek oyuncular listesi aşağıdadır:
Antalyaspor Oynamayacaklar:
Julian (Maç kondisyonunda değil)
İlcin H. (Aktif değil)
Kayaarası K. (Cezalı)
Yeşilgül Y. (Diz sakatlığı)
Durumu Belirsiz: Dzhikiya G. (Sakat)
Galatasaray Oynamayacaklar:
Ayhan K. (Sakat)
Baltacı M. (Cezalı)
Çakır U. (Sakat)
Elmalı E. (Cezalı)
Kutlu B. (Aktif değil)
Lemina M. (Sakat)
Singo W. (Kas sakatlığı)
Muhtemel İlk 11'ler
Her iki takımın da sahaya 4-2-3-1 dizilişiyle çıkması beklenmektedir.
Antalyaspor Muhtemel 11'i: (4-2-3-1 Dizilişi)
Kaleci: Yiğiter A. (21) (G)
Savunma: Balcı B. (7), Sarı V. (89), Türkmen H. (4), Paal K. (3)
Orta Saha: Ceesay J. (23), Sarıč D. (88)
Hücum Arkası: Ömür A. (10), van de Streek S. (22), Storm N. (77)
Forvet: Boli Y. (77)
Galatasaray Muhtemel 11'i: (4-2-3-1 Dizilişi)
Kaleci: Güvenç G. (19) (G)
Savunma: Sallai R. (7), Sanchez D. (6), Bardakçı A. (42), Karataş K. (88)
Orta Saha: Torreira L. (34), Gabriel Sara (8)
Hücum Arkası: Sane L. (10), Gündoğan İ. (20), Yılmaz B. (53)
Forvet: Osimhen V. (88)
Kaynak: Haber Merkezi