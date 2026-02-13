Antalyaspor - Samsunspor’un Muhtemel 11’i! Antalyaspor İlk 11! Samsunspor İlk 11! Antalyaspor Samsunspor Hangi Kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Akdeniz ekibi Antalyaspor, Karadeniz temsilcisi Samsunspor'u konuk ediyor. Ligde çıkış arayan Antalyaspor ile üst sıraları hedefleyen Samsunspor arasındaki bu kritik mücadelenin tüm detayları, yayın bilgileri ve ilk 11 tercihleri belli oldu.

Ne Zaman ve Saat Kaçta?



Antalyaspor ile Samsunspor arasındaki karşılaşma 13 Şubat 2026 Cuma günü (Bugün) oynanacaktır. Maçın başlama saati 20:00 olarak belirlenmiştir.

Hangi Kanalda?



Futbolseverler bu keyifli mücadeleyi beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak takip edebilecekler.

Stadyum ve Hakem Bilgileri



Mücadele Antalya Stadyumu'nda oynanacaktır. Karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Hakem Kayatepe'nin maç başına ortalama 0.17 kırmızı kart ve 3.94 sarı kart istatistiği bulunuyor.

Puan Durumu ve İstatistikler



Samsunspor: Ligde 30 puanla 7. sırada yer alıyor. Son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı (M B B G M). Bu sezon 21 maçta 24 gol atıp, kalesinde 24 gol gördü.

Antalyaspor: 20 puanla 14. sırada bulunuyor. Son 5 maç performansı ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet şeklinde (M B G B M). Kırmızı-beyazlılar 21 maçta 19 gol atarken, kalesinde 34 gol gördü.

Muhtemel İlk 11 Kadroları



Her iki takım da sahaya 4-2-3-1 dizilişi ile çıkıyor.

Antalyaspor İlk 11 (4-2-3-1):

Kaleci: Julian (1)

Defans: Paal (3), Türkmen (4), Sari (89), Giannetti (30)

Ön Libero: Ceesay (23), Dikmen (6)

Ofansif Orta Saha: van de Streek (22), Safuri (8), Sinik (70)

Forvet: Ballet (11)

Samsunspor İlk 11 (4-2-3-1):

Kaleci: Eğribayat (71)

Defans: Mendes (2), Van Drongelen (4), Satka (37), Gönül (28)

Ön Libero: Yüksel (5), Ntcham (10)

Ofansif Orta Saha: Kayan (20), Holse (21), Ndiaye (19)

Forvet: Marius (9)

Kaynak: Haber Merkezi