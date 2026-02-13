GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,80
EURO
51,99
STERLİN
59,83
GRAM
7.411,46
ÇEYREK
12.279,81
YARIM ALTIN
24.446,26
CUMHURİYET ALTINI
48.447,41
YAŞAM Haberleri

Antalyaspor - Samsunspor’un Muhtemel 11’i! Antalyaspor İlk 11! Samsunspor İlk 11! Antalyaspor Samsunspor Hangi Kanalda?

Antalyaspor - Samsunspor’un Muhtemel 11’i! Antalyaspor İlk 11! Samsunspor İlk 11! Antalyaspor Samsunspor Hangi Kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Akdeniz ekibi Antalyaspor, Karadeniz temsilcisi Samsunspor'u konuk ediyor. Ligde çıkış arayan Antalyaspor ile üst sıraları hedefleyen Samsunspor arasındaki bu kritik mücadelenin tüm detayları, yayın bilgileri ve ilk 11 tercihleri belli oldu.

Ne Zaman ve Saat Kaçta?

Antalyaspor ile Samsunspor arasındaki karşılaşma 13 Şubat 2026 Cuma günü (Bugün) oynanacaktır. Maçın başlama saati 20:00 olarak belirlenmiştir.

Hangi Kanalda?

Futbolseverler bu keyifli mücadeleyi beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak takip edebilecekler.

Stadyum ve Hakem Bilgileri

Mücadele Antalya Stadyumu'nda oynanacaktır. Karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Hakem Kayatepe'nin maç başına ortalama 0.17 kırmızı kart ve 3.94 sarı kart istatistiği bulunuyor.

Puan Durumu ve İstatistikler

Samsunspor: Ligde 30 puanla 7. sırada yer alıyor. Son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı (M B B G M). Bu sezon 21 maçta 24 gol atıp, kalesinde 24 gol gördü.

Antalyaspor: 20 puanla 14. sırada bulunuyor. Son 5 maç performansı ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet şeklinde (M B G B M). Kırmızı-beyazlılar 21 maçta 19 gol atarken, kalesinde 34 gol gördü.

Muhtemel İlk 11 Kadroları

Her iki takım da sahaya 4-2-3-1 dizilişi ile çıkıyor.

Antalyaspor İlk 11 (4-2-3-1):

Kaleci: Julian (1)

Defans: Paal (3), Türkmen (4), Sari (89), Giannetti (30)

Ön Libero: Ceesay (23), Dikmen (6)

Ofansif Orta Saha: van de Streek (22), Safuri (8), Sinik (70)

Forvet: Ballet (11)

Samsunspor İlk 11 (4-2-3-1):

Kaleci: Eğribayat (71)

Defans: Mendes (2), Van Drongelen (4), Satka (37), Gönül (28)

Ön Libero: Yüksel (5), Ntcham (10)

Ofansif Orta Saha: Kayan (20), Holse (21), Ndiaye (19)

Forvet: Marius (9)

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER