Son Dakika
YAŞAM Haberleri

Antalyaspor - Trabzonspor Maçının Muhtemel 11’i! Antalyaspor İlk 11! Trabzonspor İlk 11! Antalyaspor vs Trabzonspor Maçı Hangi Kanalda?

Antalyaspor - Trabzonspor Maçının Muhtemel 11’i! Antalyaspor İlk 11! Trabzonspor İlk 11! Antalyaspor vs Trabzonspor Maçı Hangi Kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasının açılış mücadelesinde Antalyaspor, sahasında dev rakibi Trabzonspor'u konuk ediyor. Ligde 19 puanla 14. sırada yer alan Akdeniz ekibi, taraftarı önünde kazanarak alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor. Konuk ekip Trabzonspor ise zirve takibini sürdürmek ve deplasmandan 3 puanla dönerek moral depolamak istiyor. İki takım arasındaki 60. randevu öncesinde her iki teknik adam da galibiyet planlarını yapmış durumda.

Ne Zaman
Mücadele, 30 Ocak 2026 Cuma günü (bugün) saat 20:00'de başlayacaktır.

Hangi Kanal
Antalyaspor - Trabzonspor maçı Türkiye'de beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacaktır.

Hakem
Karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecektir. Maçın VAR hakemi ise Atilla Karaoğlan olarak açıklanmıştır.

Stad
Kritik mücadele, Antalya'daki Corendon Airlines Park'ta oynanacaktır.

Muhtemel İlk 11'ler
Takımların sahaya şu kadrolarla çıkması bekleniyor:

Antalyaspor Muhtemel 11'i: (4-2-3-1 Dizilişi)
Kaleci: Julian Cuesta (1)

Savunma: Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Kenneth Paal

Orta Saha: Soner Dikmen, Dario Saric, Ramzi Safuri

Hücum: Nikola Storm, Samet Karakoç, Sander van de Streek

Trabzonspor Muhtemel 11'i: (4-2-3-1 Dizilişi)
Kaleci: Andre Onana (24)

Savunma: Wagner Pina, Chibuike Nwaiwu, Arseniy Batagov, Mustafa Eskihellaç (veya Mathias Lövik)

Orta Saha: Christ Inao Oulaï, Tim Jabol-Folcarelli, Ernest Muçi

Hücum: Oleksandr Zubkov, Felipe Augusto (veya Cihan Çanak), Paul Onuachu

Kaynak: Haber Merkezi

