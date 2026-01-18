Antep lahmacununun içinde özellikle hangi malzeme bulunmaz? Beyaz’la Joker 5 bin tl’lik soru

Gaziantep mutfağının dünya çapında tescilli lezzetlerinden biri olan Antep lahmacunu, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından koruma altına alınmış özel bir tarife sahiptir. Malzeme seçimi ve hazırlanış biçimiyle diğer yörelerin, özellikle de Şanlıurfa lahmacununun tadından keskin çizgilerle ayrılır.

Geleneksel bir Antep lahmacununun harcında hangi malzeme kesinlikle yer almaz?

Gaziantep usulü lahmacunun en belirgin özelliği, harcında kullanılan sebzeler ve baharat dengesidir. Orijinal tarifte zırh kıyması, bol miktarda sarımsak, taze maydanoz, kapya biber ve yeşil biber kullanılır. Ancak Türkiye genelinde birçok bölgede lahmacun harcına tat vermesi için eklenen temel bir sebze, Antep lahmacununun orijinal reçetesinde asla bulunmaz. Bu fark, Antep lahmacununun daha keskin ve karakteristik bir tada sahip olmasını sağlar.

Cevap: Soğan

