Tarihin derinliklerinden gelen muazzam yapılar, bugün hala milyonlarca turisti ağırlarken, antik çağın usta ellerinden çıkan eserler modern mimariye ilham vermeye devam ediyor. Geçmişin izlerini süren birinin, dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı'na ev sahipliği yapan bu bölgeye ulaşması, onu Türkiye'nin en popüler turizm rotalarından birine götürür.

Antik Efes Kenti'nde yaşayan bir taş ustası günümüze ışınlansa kendisini hangi ilimizde bulur?

Efes Antik Kenti'nin coğrafi konumunu ve tarihi önemini incelediğimizde:

Efes Antik Kenti: Kuruluşu Cilalı Taş Devri'ne kadar uzanan bu antik liman kenti, Roma döneminde Küçük Asya'nın başkenti ve ticaretin kalbi konumundaydı.

Selçuk İlçesi: Günümüzde bu görkemli kalıntılar, Ege Bölgesi'nin en önemli turistik noktalarından biri olan Selçuk ilçesinin sınırları içerisinde yer almaktadır.

İzmir: Efes, her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan ve Ege'nin incisi olarak bilinen İzmir ilimizin en değerli tarihi hazinesidir.

Cevap: İzmir

