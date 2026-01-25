Antik Yunan efsanelerinde geçen ve içinde kötülüklerin bulunduğuna inanılan sihirli kutu hangisidir? Beyaz’la Joker 250 bin tl’lik soru

Antik Yunan mitolojisinin en bilinen hikayelerinden biri olan ve insanlığın kaderini değiştirdiğine inanılan gizemli nesne, günümüzde hala bir deyim olarak popülerliğini korumaktadır.

Antik Yunan efsanelerinde geçen ve içinde kötülüklerin bulunduğuna inanılan sihirli kutu hangisidir?

Tanrılar kralı Zeus tarafından Prometheus'un ateşi çalarak insanlara vermesine bir ceza olarak kurgulanan bu anlatıda, yeryüzünün ilk kadınına mühürlü bir kap emanet edilir. Merak duygusuna yenik düşülerek açılan bu kap, dünyadaki tüm keder, hastalık ve kötülüklerin dışarı saçılmasına neden olan trajik bir süreci temsil eder.

Cevap: Antik Yunan efsanelerinde içinde kötülüklerin saklandığına inanılan bu nesne Pandora'nın Kutusu'dur. (Efsaneye göre kutu açıldığında tüm kötülükler yayılmış, dibinde ise sadece "umut" kalmıştır.)

