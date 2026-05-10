GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,350 TL
EURO
53,350 TL
STERLİN
61,930 TL
GRAM
6.871 TL
ÇEYREK
11.312 TL
YARIM
22.412 TL
CUMHURİYET
44.444 TL
YAŞAM Haberleri

Arda Güler, Real Madrid formasıyla Mart 2026’da Elche kalesine yaklaşık kaç metrelik mesafeden gol atmıştır?

- Güncelleme Tarihi:

Arda Güler, Real Madrid formasıyla Mart 2026’da Elche kalesine yaklaşık kaç metrelik mesafeden gol atmıştır?

Arda Güler, Real Madrid formasıyla 14 Mart 2026 tarihinde oynanan ve Real Madrid'in 4-1 kazandığı Elche maçında, futbol tarihine geçecek nitelikte bir gole imza atmıştır.

​İspanyol basınındaki analizlere ve MisterChip (Alexis Martín-Tamayo) gibi ünlü istatistikçilerin verilerine göre, Arda Güler bu golü yaklaşık 68,6 metrelik bir mesafeden atmıştır.

​Golün öne çıkan detayları şöyledir:

​Mesafe: Bazı kaynaklarda "70 metre" olarak yuvarlansa da, resmi ölçümlerde 68 metre (68,6) olarak kaydedilmiştir.

​Tarihi Başarı: Bu gol, LaLiga tarihinde atılan en uzun mesafeli gollerden biri olarak kayıtlara geçmiştir (2004 yılında Antonio José'nin Numancia formasıyla attığı golle benzer bir mesafededir).

​Pozisyon: 88. dakikada, Elche kalecisi Matías Dituro'nun kalesinden uzaklaştığını fark eden Arda, kendi yarı sahasından yaptığı aşırtma vuruşla topu ağlara göndermiştir.

​Ödül: Bu muazzam vuruş, LaLiga tarafından "Mart Ayının Golü" seçilmiş ve dünya basınında "Puskas Ödülü" adayı olarak gösterilmiştir.

​Madrid taraftarlarının Santiago Bernabéu'da ayakta alkışladığı bu gol, o dönem teknik direktörlük koltuğunda oturan Álvaro Arbeloa tarafından da "çerçevelenip saklanacak bir an" olarak nitelendirilmiştir.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER