Arda Güler, Real Madrid formasıyla Mart 2026’da Elche kalesine yaklaşık kaç metrelik mesafeden gol atmıştır?

Arda Güler, Real Madrid formasıyla 14 Mart 2026 tarihinde oynanan ve Real Madrid'in 4-1 kazandığı Elche maçında, futbol tarihine geçecek nitelikte bir gole imza atmıştır.

​İspanyol basınındaki analizlere ve MisterChip (Alexis Martín-Tamayo) gibi ünlü istatistikçilerin verilerine göre, Arda Güler bu golü yaklaşık 68,6 metrelik bir mesafeden atmıştır.

​Golün öne çıkan detayları şöyledir:

​Mesafe: Bazı kaynaklarda "70 metre" olarak yuvarlansa da, resmi ölçümlerde 68 metre (68,6) olarak kaydedilmiştir.

​Tarihi Başarı: Bu gol, LaLiga tarihinde atılan en uzun mesafeli gollerden biri olarak kayıtlara geçmiştir (2004 yılında Antonio José'nin Numancia formasıyla attığı golle benzer bir mesafededir).

​Pozisyon: 88. dakikada, Elche kalecisi Matías Dituro'nun kalesinden uzaklaştığını fark eden Arda, kendi yarı sahasından yaptığı aşırtma vuruşla topu ağlara göndermiştir.

​Ödül: Bu muazzam vuruş, LaLiga tarafından "Mart Ayının Golü" seçilmiş ve dünya basınında "Puskas Ödülü" adayı olarak gösterilmiştir.

​Madrid taraftarlarının Santiago Bernabéu'da ayakta alkışladığı bu gol, o dönem teknik direktörlük koltuğunda oturan Álvaro Arbeloa tarafından da "çerçevelenip saklanacak bir an" olarak nitelendirilmiştir.

