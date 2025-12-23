Ardahan’a Bugün Kar Yağacak mı 2025? Ardahan’a Ne Zaman Kar Yağacak? Ardahan Hava Durumu

Doğu Anadolu'da hava sıcaklıklarının sıfırın altına hızla düşmesiyle birlikte kar yağışı yeniden gündeme geldi. Vatandaşlar "Ardahan'a bugün kar yağacak mı?", "Kar ne zaman etkili olacak?" ve "Yarın okullar tatil mi?" sorularına yanıt arıyor. Meteoroloji'nin son tahminleri, şehirde dondurucu soğuklarla birlikte kar yağışının aralıklarla devam edeceğini gösteriyor.

Ardahan'a Bugün Kar Yağacak mı?



23 Aralık Salı (Bugün) günü Ardahan'da hava parçalı bulutlu ve dondurucu soğukların etkisiyle yoğun don olayı bekleniyor. Gün içinde en yüksek sıcaklık -2°C, gece ise -9°C dolaylarında seyredecek. Bugün için şehir merkezinde yoğun bir kar yağışı beklenmese de dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Ardahan'a Ne Zaman Kar Yağacak?



Ardahan'da kar yağışının 24 Aralık Çarşamba (Yarın) gününden itibaren yer yer etkili olması bekleniyor. 25 Aralık Perşembe günü de devam edecek olan yağışların, özellikle 27, 28 ve 29 Aralık tarihlerinde açık havayla birlikte karla kaplanma olasılığını artıracağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların gece saatlerinde -11°C ile -17°C arasına kadar düşmesiyle birlikte kış koşulları en sert haliyle hissedilecek.

Ardahan Hava Durumu (7 Günlük)



23 Ara Sal (Bugün): Parçalı bulutlu ve Don – -2°C / -9°C

24 Ara Çar (Yarın): Yer yer kar yağışı ihtimali ve Don – -1°C / -8°C

25 Ara Per: Yer yer kar yağışı ihtimali ve Don – -2°C / -9°C

26 Ara Cum: Çok bulutlu ve Don – -3°C / -11°C

27 Ara Cmt: Kar yağışı ve Karla kaplanma olasılığı ile Don – -1°C / -11°C

28 Ara Paz: Kar yağışı ve Karla kaplanma ile birlikte Don – -4°C / -11°C

29 Ara Pzt: Kar yağışı ve Karla kaplanma ile birlikte Don – -6°C / -10°C

30 Ara Sal: Yer yer kar yağışı ihtimali ve Don – -6°C / -17°C

Kaynak: Haber Merkezi