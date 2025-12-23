GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,89
EURO
50,39
STERLİN
58,03
GRAM
6.208,51
ÇEYREK
10.199,65
YARIM ALTIN
20.300,22
CUMHURİYET ALTINI
40.472,29
YAŞAM Haberleri

Ardahan’a Bugün Kar Yağacak mı 2025? Ardahan’a Ne Zaman Kar Yağacak? Ardahan Hava Durumu

Ardahan’a Bugün Kar Yağacak mı 2025? Ardahan’a Ne Zaman Kar Yağacak? Ardahan Hava Durumu

Doğu Anadolu'da hava sıcaklıklarının sıfırın altına hızla düşmesiyle birlikte kar yağışı yeniden gündeme geldi. Vatandaşlar "Ardahan'a bugün kar yağacak mı?", "Kar ne zaman etkili olacak?" ve "Yarın okullar tatil mi?" sorularına yanıt arıyor. Meteoroloji'nin son tahminleri, şehirde dondurucu soğuklarla birlikte kar yağışının aralıklarla devam edeceğini gösteriyor.

Ardahan'a Bugün Kar Yağacak mı?

23 Aralık Salı (Bugün) günü Ardahan'da hava parçalı bulutlu ve dondurucu soğukların etkisiyle yoğun don olayı bekleniyor. Gün içinde en yüksek sıcaklık -2°C, gece ise -9°C dolaylarında seyredecek. Bugün için şehir merkezinde yoğun bir kar yağışı beklenmese de dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Ardahan'a Ne Zaman Kar Yağacak?

Ardahan'da kar yağışının 24 Aralık Çarşamba (Yarın) gününden itibaren yer yer etkili olması bekleniyor. 25 Aralık Perşembe günü de devam edecek olan yağışların, özellikle 27, 28 ve 29 Aralık tarihlerinde açık havayla birlikte karla kaplanma olasılığını artıracağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların gece saatlerinde -11°C ile -17°C arasına kadar düşmesiyle birlikte kış koşulları en sert haliyle hissedilecek.

Ardahan Hava Durumu (7 Günlük)

23 Ara Sal (Bugün): Parçalı bulutlu ve Don – -2°C / -9°C

24 Ara Çar (Yarın): Yer yer kar yağışı ihtimali ve Don – -1°C / -8°C

25 Ara Per: Yer yer kar yağışı ihtimali ve Don – -2°C / -9°C

26 Ara Cum: Çok bulutlu ve Don – -3°C / -11°C

27 Ara Cmt: Kar yağışı ve Karla kaplanma olasılığı ile Don – -1°C / -11°C

28 Ara Paz: Kar yağışı ve Karla kaplanma ile birlikte Don – -4°C / -11°C

29 Ara Pzt: Kar yağışı ve Karla kaplanma ile birlikte Don – -6°C / -10°C

30 Ara Sal: Yer yer kar yağışı ihtimali ve Don – -6°C / -17°C

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER