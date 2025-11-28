GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Arka Sokaklar 729 bölüm full izle! Arka Sokaklar 729. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı?

- Güncelleme Tarihi:

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden "Arka Sokaklar", 729. bölümüyle izleyicisini yine nefes kesen aksiyon ve ağır dram sahneleriyle karşılamaya hazırlanıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nin Rıza Baba önderliğindeki özel ekibi, bu hafta hem azılı suçlularla mücadele ederken hem de Mesut'a verilen yıkıcı haber ve Ali'ye ulaşan duygu yüklü mektupla kişisel hayatlarının en zorlu sınavlarını verecek.

Dizinin Kırılmaz Omurgası: Suçla Mücadele ve Kişisel Dramlar

Yıllardır süren ekran macerasında her sezon büyük bir ilgiyle takip edilen "Arka Sokaklar", İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli özel bir polis ekibinin hem profesyonel mücadelelerini hem de bireysel hayatlarındaki zorlukları samimi bir dille işleyen bir polisiye yapımdır.

Rıza Baba (Zafer Ergin) önderliğindeki ekip, her bölümde cinayet, kaçakçılık, gasp, uyuşturucu ve organize suçlar gibi tehlikeli dosyalarla uğraşmaktadır. Dizinin yüksek temposu, aksiyon sahneleri, operasyonlar ve soluksuz kovalamacalarla sağlanırken; ekip üyelerinin kendi özel hayatlarındaki trajedileri, aşkları ve içsel çatışmaları hikayenin duygusal derinliğini oluşturur. Ekip, adalet, dayanışma ve sadakat duygularıyla hareket ederek izleyiciye uzun yıllardır süren bir bağlılık ve güven vermektedir.

Yeni Bölümde Sarsıcı Gelişmeler: Mesut ve Ali'nin Dramı

Dizinin 729. bölümü, ekibin iki kilit ismi olan Mesut Güneri (Şevket Çoruh) ve Ali'nin (İlker İnanoğlu) hayatlarında geri dönülmez izler bırakacak olaylara sahne olacak.

Mesut'un Dünyasını Yıkan Acı Gerçek

Ekibin en duygusal ve sert karakterlerinden Mesut, bu bölümde büyük bir yıkımla yüzleşiyor. Doktordan gelen olumsuz haber, Mesut'un adeta dünyasını başına yıktı. Oğlu Tunç'un yaşadığı sağlık durumu nedeniyle eski sağlığına kavuşamayacağının kesinleşmesi, Mesut'u tarifsiz bir sarsıntıya uğrattı. Bu gerçekle yüzleşmekte zorlanan Mesut, hem dostunun durumu hem de kendi çaresizliği nedeniyle büyük bir boşluğa sürüklenerek ne yapacağını bilemez hâle geldi. Tunç hakkındaki ikinci kez gelen bu kötü haber, Mesut'un umutlarının tamamen tükenmesine yol açtı.

Ali'ye Gelen Duygu Yüklü Mektup

Mesut'un dramatik anlarının yanı sıra, Ali de geçmişiyle duygusal bir hesaplaşma yaşayacak. Yıllardır tek kelime etmediği kızından gelen mektup, Ali'yi derinden etkiledi. Mektuptaki satırları okudukça geçmişin izleri bir bir canlanan Ali, gözyaşlarına hakim olamadı. Kızının hisleri ve duyduğu özlem, Ali'nin yıllardır kalbinin derinliklerine gömdüğü duygusal yükü yeniden gün yüzüne çıkardı.

Geçtiğimiz Haftanın Öne Çıkan Mücadeleleri

Geçtiğimiz bölümde ekip, şehri ateşe vermeye niyetli olan azılı suçlu Cevher'in peşindeydi. Suça itilen çocuklardan kurduğu yeni karargâhında daha da güçlenen Cevher'e karşı operasyonlar hız kesmeden devam etti.

Öte yandan, sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ali'nin akıl sağlığı, kendisine verilen ilaçlar nedeniyle bozulmaya devam etti. Ancak Ali, doktoruna güvenmekte ısrarcıydı. Narkotik biriminde muhbir olarak göreve başlayan Sude, gençleri zehirleyen çeteyi çökertmek için kritik bir rol üstlendi. Ayrıca, Ayşecan'a bulunan yeni bakıcı Leyla, Ayşecan'la çok iyi anlaşarak diziye yeni bir soluk getirdi. Ali'nin mahkemeye çıkarıldığı bölümde, doktoru Yeliz'in ses kaydı sayesinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalması geçici bir rahatlama sağladı.

Güçlü Kadro Sadakatini Koruyor

Yıllardır başarıyla devam eden dizinin kilit oyuncu kadrosu, izleyicinin gönlünde taht kurmaya devam ediyor:

Zafer Ergin — Rıza Soylu (Rıza Baba)

Şevket Çoruh — Mesut Güneri

Özgür Ozan — Hüsnü Çoban

Ozan Çobanoğlu — Hakan Çınar

Oya Okar — Selin Güneri

Ebru Cündübeyoğlu — Candan Ceylanlı

İlker İnanoğlu — Engin Balkan

Özlem Çınar — Aylin Aydın

Gaye Gürsel — Esra

Burak Satıbol — Zeki Çevik

Kaynak: Haber Merkezi

