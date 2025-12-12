Arka Sokaklar 731. bölüm full izle neden yok, nereden izlenir? Kanal D Arka Sokaklar 731. bölüm full izle YouTube’da var mı? Arka Sokaklar 731. Bölüm Full İzle: Yeni Bölüm Nereden Takip Edilebilir?

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, bu akşam (Cuma) 731. bölümüyle izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.

Arka Sokaklar 731. Bölüm Tek Parça Full HD İzleme Linki Var Mı?



Evet, dizinin yeni bölümünü canlı veya bölüm yayınlandıktan sonra tek parça full HD olarak izlemek için aşağıdaki resmi kaynakları kullanabilirsiniz:

Canlı Yayın:

Bu akşam yayın saatinde Kanal D televizyon kanalından veya Kanal D'nin resmi web sitesi/mobil uygulaması üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Tek Parça Full HD İzleme:

Bölüm yayınlandıktan sonra, Kanal D'nin resmi web sitesi ve Kanal D'nin YouTube kanalı üzerinden tek parça halinde yüksek çözünürlükle izlenebilir.

Yeni Bölümde Neler Yaşanacak?



Mesut ve Selin Gerilimi: Tunç hastaneden çıkıp eve yerleşmiştir ancak yaşadıklarından ötürü Mesut'u suçlamaktadır. Bu durum ve üst üste biriken sorunlar, Selin ve Mesut'un arasında sert rüzgarlar esmesine neden olacaktır.

Kırmızı Haplar Krizi: Adem ve Cevher'in piyasaya sürdüğü kırmızı haplar şehri zehirlemeye devam ederken, mağdurlardan biri de emekli polis Numan'ın evladı olacaktır.

Cevher'in Öfkesi: Cevher'in kaçmasına engel olamayan ekip, özellikle Mesut'un büyük öfkesinin hedefi haline gelir. Selin de bu sert tepkilerden payını alır ve ekip içi dengeler sarsılır.

Tunç Karakolda: Geçmişte yaptıklarının bedeliyle yüzleşen Tunç, karakolda Hüsnü Çoban'ın sorgu sualleri altında köşeye sıkışır.

Ali ve Pınar Kavuşması: Uzun yıllar süren özlem, Ali ve Pınar'ın kavuşmasıyla sona erer. İkili, duygularına teslim olarak hasret giderecektir.

Arka Sokaklar Ekibi (Başlıca Oyuncular)



Zafer Ergin — Rıza Soylu (Rıza Baba)

Şevket Çoruh — Mesut Güneri

Özgür Ozan — Hüsnü Çoban

Oya Okar — Selin Güneri

İlker İnanoğlu — Engin Balkan

Ebru Cündübeyoğlu — Candan Ceylanlı

Kaynak: Haber Merkezi