YAŞAM Haberleri

Arka Sokaklar 734. bölüm full izle neden yok, nereden izlenir? Kanal D Arka Sokaklar 734. bölüm full izle YouTube'da var mı? Arka Sokaklar 734. Bölüm Full İzle: Yeni Bölüm Nereden Takip Edilebilir?

Arka Sokaklar 734. bölüm full izle neden yok, nereden izlenir? Kanal D Arka Sokaklar 734. bölüm full izle YouTube’da var mı? Arka Sokaklar 734. Bölüm Full İzle: Yeni Bölüm Nereden Takip Edilebilir?

Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın takipçilerine üzücü haber: Arka Sokaklar bu akşam (2 Ocak 2026) yeni bölümüyle ekranlarda olmayacak. Yılbaşı tatili ve kanalın yayın akışı düzenlemeleri nedeniyle dizinin 734. bölümü bir hafta süreyle ertelendi.

Arka Sokaklar 734. Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Dizinin merakla beklenen 734. bölümünün, bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta Cuma günü Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor. Bu süre zarfında dizinin geçmiş bölümlerini ve özel sahnelerini izlemek için aşağıdaki kaynaklara göz atabilirsiniz.

Arka Sokaklar 734. Bölüm Tek Parça Full HD İzleme Linki Var Mı?

Evet, dizinin yeni bölümünü canlı veya bölüm yayınlandıktan sonra tek parça full HD olarak izlemek için aşağıdaki resmi kaynakları kullanabilirsiniz:

Canlı Yayın:

Bu akşam yayın saatinde Kanal D televizyon kanalından veya Kanal D'nin resmi web sitesi/mobil uygulaması üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Tek Parça Full HD İzleme:

Bölüm yayınlandıktan sonra, Kanal D'nin resmi web sitesi ve Kanal D'nin YouTube kanalı üzerinden tek parça halinde yüksek çözünürlükle izlenebilir.

Eski Bölümde Neler Yaşandı? (733. Bölüm Özeti)

Adem serbest bırakılır. Ama bundan sonra Candan'ın gözü üzerinde olacaktır. Ali, Efe'ye ulaşamaz. Cevher çocuğu alıkoymuştur.

Tüm ekip Efe'yi kurtarmak için seferber olur.

Ali ise bu durumdan kendini sorumlu tutmaktadır ve sorunu kendi yöntemleriyle çözecektir.

Arka Sokaklar Ekibi (Başlıca Oyuncular)

Zafer Ergin — Rıza Soylu (Rıza Baba)

Şevket Çoruh — Mesut Güneri

Özgür Ozan — Hüsnü Çoban

Oya Okar — Selin Güneri

İlker İnanoğlu — Engin Balkan

Ebru Cündübeyoğlu — Candan Ceylanlı

Kaynak: Haber Merkezi

