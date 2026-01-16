Arka Sokaklar 735. bölüm full izle neden yok, nereden izlenir? Kanal D Arka Sokaklar 735. bölüm full izle YouTube’da var mı? Arka Sokaklar 735. Bölüm Full İzle: Yeni Bölüm Nereden Takip Edilebilir?

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, bu akşam (Cuma) 735. bölümüyle izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.

Arka Sokaklar 735. Bölüm Tek Parça Full HD İzleme Linki Var Mı?



Evet, dizinin yeni bölümünü canlı veya bölüm yayınlandıktan sonra tek parça full HD olarak izlemek için aşağıdaki resmi kaynakları kullanabilirsiniz:

Canlı Yayın:

Bu akşam yayın saatinde Kanal D televizyon kanalından veya Kanal D'nin resmi web sitesi/mobil uygulaması üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Tek Parça Full HD İzleme:

Bölüm yayınlandıktan sonra, Kanal D'nin resmi web sitesi ve Kanal D'nin YouTube kanalı üzerinden tek parça halinde yüksek çözünürlükle izlenebilir.

Eski Bölümde Neler Yaşandı? (734. Bölüm Özeti)

Adem'in villasında gizli görevde olan Şule'yi tehlikeli anlar beklemektedir. Adem içerdeki köstebeği fark etmiştir.

Pınar oğlu Efe'ye kavuştuğu için çok mutludur. Ama ona yapılan ağır bir suçlamayla sarsılacaktır.

Ali, Cevher'in elindedir ve bütün ekip onu bulmaya çalışmaktadır. Diğer yandan Cevher Adem'in ona verdiği uluslararası görevi yerine getirmektedir.

Merve ise telefonuna aniden gelen mesajlar ile şoka uğrar. Bu mesajlar Merve'yi çıkmaz bir yola sürükleyecektir.

Arka Sokaklar Ekibi (Başlıca Oyuncular)



Zafer Ergin — Rıza Soylu (Rıza Baba)

Şevket Çoruh — Mesut Güneri

Özgür Ozan — Hüsnü Çoban

Oya Okar — Selin Güneri

İlker İnanoğlu — Engin Balkan

Ebru Cündübeyoğlu — Candan Ceylanlı

