Arka Sokaklar 736. bölüm full izle neden yok, nereden izlenir? Kanal D Arka Sokaklar 736. bölüm full izle YouTube’da var mı? Arka Sokaklar 736. Bölüm Full İzle: Yeni Bölüm Nereden Takip Edilebilir?

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, bu akşam (Cuma) 736. bölümüyle izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.
Arka Sokaklar 736. Bölüm Tek Parça Full HD İzleme Linki Var Mı?
Evet, dizinin yeni bölümünü canlı veya bölüm yayınlandıktan sonra tek parça full HD olarak izlemek için aşağıdaki resmi kaynakları kullanabilirsiniz:
Canlı Yayın:
Bu akşam yayın saatinde Kanal D televizyon kanalından veya Kanal D'nin resmi web sitesi/mobil uygulaması üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
Tek Parça Full HD İzleme:
Bölüm yayınlandıktan sonra, Kanal D'nin resmi web sitesi ve Kanal D'nin YouTube kanalı üzerinden tek parça halinde yüksek çözünürlükle izlenebilir.
Eski Bölümde Neler Yaşandı? (735. Bölüm Özeti)
16 Ocak 2026 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 735. bölümünde Rıza Baba yaşam savaşı veriyor!
Ali, Rıza babayı yaraladıktan sonra ortadan kaybolur.
Cevher ortalığın karışıklığını fırsat bilip yine Yolcu'nun peşine düşer. Ali ise intikam uğruna çıktığı yolda arkadaşlarını korumak uğruna kendini ateşe atacaktır.
Ekibin bir kısmı Ali'nin peşine düşerken, kalanlar için acılı bekleyiş başlar: İstanbul Emniyet'inin efsanesi Rıza Baba, bunu da atlatabilecek midir? Yoksa yılların yorduğu bedeni bu kez pes mi edecektir?
Arka Sokaklar yeni bölümüyle Kanal D'de!
Arka Sokaklar Ekibi (Başlıca Oyuncular)
Zafer Ergin — Rıza Soylu (Rıza Baba)
Şevket Çoruh — Mesut Güneri
Özgür Ozan — Hüsnü Çoban
Oya Okar — Selin Güneri
İlker İnanoğlu — Engin Balkan
Ebru Cündübeyoğlu — Candan Ceylanlı
