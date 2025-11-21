Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar neden yok? Halef yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 21 KASIM 2025 KANAL D YAYIN AKIŞI
Arka Sokaklar'ın 728. bölümünün bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Kanal D yayın akışına göre sevilen dizi planlandığı gibi izleyiciyle buluşacak.
Arka Sokaklar Bu Akşam Var Mı, Yok Mu?
Kanal D yayın akışına göre Arka Sokaklar, 21 Kasım Cuma akşamı saat 20.00'de ekranlarda olacak. Dizinin yayınıyla ilgili herhangi bir iptal veya erteleme bulunmuyor.
Arka Sokaklar Yeni Bölüm Yayınlanacak Mı?
Dizi, Sezon 20 – Bölüm 728 ile bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Cevher'in büyüyen suç ağına karşı ekibin mücadelesi yeni bölümde hız kesmeden devam edecek.
Arka Sokaklar Neden Yok?
Arka Sokaklar bu hafta yayın akışında yer almaya devam ediyor. Dizinin yayınlanmamasına ilişkin bir açıklama yapılmadı; dolayısıyla bölüm planlandığı şekilde ekrana gelecek.
21 Kasım 2025 Kanal D Yayın Akışı
- 07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 14:00 Gelinim Mutfakta
- 16:45 Uzak Şehir
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Arka Sokaklar
- 00:15 Güller ve Günahlar
