Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bu kez müzik ve popüler kültür bilgisine yönelik dikkat çeken bir soru izleyicilerin karşısına çıktı. Ünlü isimlerin gerçek adlarını konu alan soru merak uyandırdı.

Arkadaşına, "Birinin gerçek adı ‘Bilgin Özçalkan', diğerininkinin de ‘Yunus Özyavuz'muş, biliyor muydun!” diyen biri, sırasıyla hangi sahne adıyla bilinen iki ünlü kişiden bahsediyordur?

A: Doğuş ve Sansar Salvo

B: Ege ve Killa Hakan

C: Ceza ve Sagopa Kajmer

D: Cigull ve Azer Bülbül

Doğru cevap: C) Ceza ve Sagopa Kajmer

