Arnold Schwarzenegger’ın Komplosu: Sylvester Stallone Nasıl O Filmde “Dur! Yoksa Annem Ateş Edecek’’ Oynadı?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan, Hollywood'un iki büyük aksiyon yıldızının rekabetine ve komik bir senaryo hatasına dayanan sorunun cevabı aşağıdadır:

Sorulan Soru



Arnold Schwarzenegger, "Dur! Yoksa Annem Ateş Edecek" filminin senaryosunu okuyup berbat bulmuş, kime filmi övüp onun oynamasına sebep olmuştur?

A: Al Pacino B: Robert De Niro C: Sylvester Stallone D: Jean-Claude Van Damme

Doğru Cevap



Arnold Schwarzenegger, o dönemki ezeli rakibi olan Sylvester Stallone'u tuzağa düşürmek amacıyla, senaryosunu çok kötü bulduğu "Dur! Yoksa Annem Ateş Edecek" (Stop! Or My Mom Will Shoot) filmini ona övmüş ve Stallone'un bu filmde oynamasını sağlamıştır.

Film, 1992 yılında gösterime girdiğinde eleştirmenler tarafından yerden yere vurulmuş ve gişede hayal kırıklığı yaratmıştır. Schwarzenegger, bu "hile" ile rakibinin kariyerinde bir düşüş yaşamasına sebep olduğunu yıllar sonra itiraf etmiştir.

