Aşıkpaşazâde, “Tevârih-i Âl-i Osmân“da Anadolu’daki sosyal topluluklar arasında Gaziler, Ahiler ve Abdallar’la birlikte hangisini de sayar? Kim Milyoner Olmak İster 10 bin tl’lik soru

Osmanlı tarihinin önemli kaynaklarından biri olan Tevârih-i Âl-i Osmân, Anadolu'daki sosyal ve dini topluluklara dair dikkat çekici bilgiler içerir. Aşıkpaşazâde'nin saydığı gruplar arasında bugün de sıkça merak edilen bir topluluk yer alır.
Aşıkpaşazâde, "Tevârih-i Âl-i Osmân”da Anadolu'daki sosyal topluluklar arasında Gaziler, Ahiler ve Abdallar'la birlikte hangisini de sayar?
Bacılar (Bâcıyân-ı Rûm)
Aşıkpaşazâde, eserinde Anadolu'daki sosyal yapıyı anlatırken Gaziyân-ı Rûm, Ahiyân-ı Rûm, Abdâlân-ı Rûm ile birlikte Bâcıyân-ı Rûmu da sayar. Bacılar, Anadolu'da kadınların oluşturduğu sosyal ve dini bir topluluk olarak kabul edilir.
