YAŞAM Haberleri

Aşk-ı Memnu eserine de adını veren “memnu“ kelimesinin sözlük anlamı hangisidir? Çifte Milyon sorusu

- Güncelleme Tarihi:

Aşk-ı Memnu eserine de adını veren “memnu“ kelimesinin sözlük anlamı hangisidir? Çifte Milyon sorusu

Türk edebiyatının en güçlü eserlerinden biri olan Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eseri Aşk-ı Memnu, hem romanı hem de dizi uyarlamalarıyla hafızalara kazınmış durumda. Eserin isminde geçen ve hikayenin tüm dramatik yapısını özetleyen "memnu" kelimesi, günümüzde günlük dilde çok sık kullanılmasa da taşıdığı anlamla hikayenin özünü oluşturuyor.

Aşk-ı Memnu eserine de adını veren "memnu" kelimesinin sözlük anlamı hangisidir?

Arapça kökenli bir kelime olan "memnu", hukuktan sosyal hayata kadar pek çok alanda bir sınırlandırmayı ifade eder. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre bu kelimenin anlamı "yasaklanmış" veya "yasak" demektir. Dolayısıyla eserin adı günümüz Türkçesiyle "Yasak Aşk" anlamına gelmektedir.

Cevap: Yasak / Yasaklanmış

Kaynak: Haber Merkezi

