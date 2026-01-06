ASKİ İlçe İlçe Duyurdu | Ankara’nın bu ilçelerinde sular kesiliyor! 06-07 Ocak 2026 Ankara’da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Başkent genelinde yürütülen altyapı yenileme ve arıza giderme çalışmaları nedeniyle birçok ilçede su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki, Ankara’nın hangi ilçelerinde sular kesilecek? İşte 06-07 Ocak 2026 güncel kesinti listesi...
Ankara Büyükşehir Belediyesine (ABB) bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri ilçede su kesintilerine dair çalışmalarını sürdürüyor. Aski'den yapılan açıklamada birçok noktada su kesintilerinin yapılacağı açıklandı.
Vatandaşlar, Ankara'nın hangi ilçelerinde su kesintisi olacağını merak ediyor ve araştırıyor. İşte detaylar...
ASKİ'nin resmi internet sitesinden şehir genelinde su kesintisi yaşanacak olan ilçelere ilişkin açıklama yapıldı.
06-07 Ocak 2026 ANKARA SU KESİNTİSİ
Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”