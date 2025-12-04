ASKİ İlçe İlçe Duyurdu | Ankara’nın bu ilçelerinde yarın sular kesiliyor! 04 Aralık Ankara’da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara Büyükşehir Belediyesine (ABB) bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri ilçede su kesintilerine dair çalışmalarını sürdürüyor. Aski'den yapılan açıklamada birçok noktada su kesintilerinin yapılacağı açıklandı.
Vatandaşlar, Ankara'nın hangi ilçelerinde su kesintisi olacağını merak ediyor ve araştırıyor. İşte detaylar...
ASKİ'nin resmi internet sitesinden şehir genelinde su kesintisi yaşanacak olan ilçelere ilişkin açıklama yapıldı.
04 Aralık ANKARA SU KESİNTİSİ
Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
04 Aralık ANKARA SU KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
