Asla Yalnız Yürümeyeceksin anlamına gelen You’ll Never Walk Alone sloganı hangi futbol takımına aittir? Beyaz’la Joker 500 bin tl’lik soru

Dünya futbol tarihinin en ikonik ve tüyler ürperten marşlarından biri olan, sadakati ve birlikteliği simgeleyen "You'll Never Walk Alone" (Asla Yalnız Yürümeyeceksin), tribün kültürünün en güçlü sembollerinden biri kabul edilir. Orijinali 1945 yapımı bir Broadway müzikaline (Carousel) dayanan bu eser, 1960'lı yıllardan itibaren yeşil sahaların ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.

"You'll Never Walk Alone" sloganı ve marşı hangi futbol takımıyla özdeşleşmiştir?

Bu slogan, İngiltere'nin köklü kulüplerinden Liverpool FC ile tamamen bütünleşmiştir. 1963 yılında bir Liverpool grubu olan Gerry and the Pacemakers'ın şarkıyı yeniden yorumlamasıyla birlikte, kulübün evi olan Anfield Stadyumu'nda her maç öncesi on binlerce taraftarın hep bir ağızdan söylediği bir marşa dönüşmüştür. Öyle ki, bu ifade kulübün resmi armasında ve stadyumun ünlü "Shankly Kapısı"nın üzerinde de yer almaktadır.

Dünya genelinde Borussia Dortmund ve Celtic gibi kulüplerin taraftarları tarafından da söylense de, bu sloganın manevi evi ve asıl sahibi Liverpool'dur.

Cevap: Liverpool FC

Kaynak: Haber Merkezi