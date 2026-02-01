Asya kıtası Afrika kıtasına göre hangi yönde kalır? Beyaz’la Joker 100 bin tl’lik soru

Dünya haritasına baktığımızda Asya ve Afrika kıtalarının birbirine oldukça yakın olduğunu, hatta Süveyş Kanalı aracılığıyla birbirine bağlandığını görürüz. Bu iki dev kütle arasındaki yön ilişkisini belirlemek için haritadaki merkez noktalarını ve sınır hatlarını baz alırız.

Asya kıtası Afrika kıtasına göre hangi yönde kalır?

Afrika kıtasını merkez noktası olarak kabul ettiğimizde, Asya kıtası genel olarak Afrika'nın sağ üst kısmına yayılmış durumdadır. Coğrafi koordinatlar ve ana yönler çerçevesinde Asya, Afrika'nın kuzeydoğusunda yer alır.

Cevap: Kuzeydoğu.

