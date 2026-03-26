Atasözüne göre, “atlar nallanırken“ hangileri “ayak uzatmaz“? Kim Milyoner Olmak İster 300 bin tl’lik soru

Türk halk kültüründe ve atasözlerinde, haddini bilmeyen veya üzerlerine vazife olmayan işlere karışanları eleştirmek için kullanılan çok meşhur bir benzetme vardır.
Atasözüne göre, "atlar nallanırken" hangileri "ayak uzatmaz"?
Atasözünün tam hali şöyledir: "Atlar nallanırken kurbağalar ayak uzatmaz." (Bazı yörelerde "ayağını uzatmaz" şeklinde de kullanılır).
Bu atasözünün anlamı ve sosyal hayattaki karşılığı şöyledir:
Haddini Bilmek: Büyüklerin, ustaların veya bir işin gerçek uzmanlarının yaptığı önemli işlerin arasına, o işten anlamayan veya o seviyede olmayan küçük kimselerin karışmaması gerektiğini vurgular.
Gülünç Duruma Düşmek: Kurbağanın ata özenerek ayağını uzatması, hem imkânsız hem de komik bir çaba olarak görülür. Bu yüzden, yetkisi ve yeteneği olmayan kişilerin önemli meselelerde söz sahibi olmaya çalışmasının anlamsızlığını ifade eder.
Sosyal Hiyerarşi: Eskiden toplumsal hiyerarşiyi ve saygı sınırlarını hatırlatmak için sıkça başvurulan bir deyimdi.
Cevap: Kurbağalar
