GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
YAŞAM Haberleri

Atasözüne göre, "atlar nallanırken" hangileri "ayak uzatmaz"? Kim Milyoner Olmak İster 300 bin tl'lik soru

- Güncelleme Tarihi:

Türk halk kültüründe ve atasözlerinde, haddini bilmeyen veya üzerlerine vazife olmayan işlere karışanları eleştirmek için kullanılan çok meşhur bir benzetme vardır.

Atasözüne göre, "atlar nallanırken" hangileri "ayak uzatmaz"?

Atasözünün tam hali şöyledir: "Atlar nallanırken kurbağalar ayak uzatmaz." (Bazı yörelerde "ayağını uzatmaz" şeklinde de kullanılır).

Bu atasözünün anlamı ve sosyal hayattaki karşılığı şöyledir:

  • Haddini Bilmek: Büyüklerin, ustaların veya bir işin gerçek uzmanlarının yaptığı önemli işlerin arasına, o işten anlamayan veya o seviyede olmayan küçük kimselerin karışmaması gerektiğini vurgular.

  • Gülünç Duruma Düşmek: Kurbağanın ata özenerek ayağını uzatması, hem imkânsız hem de komik bir çaba olarak görülür. Bu yüzden, yetkisi ve yeteneği olmayan kişilerin önemli meselelerde söz sahibi olmaya çalışmasının anlamsızlığını ifade eder.

  • Sosyal Hiyerarşi: Eskiden toplumsal hiyerarşiyi ve saygı sınırlarını hatırlatmak için sıkça başvurulan bir deyimdi.

Cevap: Kurbağalar

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
