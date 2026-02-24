ATV Canlı İzle 24 Şubat 2026: Bu Akşam A.B.İ. Yeni Bölüm Var mı? Nihat Hatipoğlu ile İftar ve Sahur Ne Zaman?

ATV'de Bugün: A.B.İ. 7. Bölümüyle Ekranda!
ATV izleyicilerinin merakla beklediği 24 Şubat 2026 yayın akışı netleşti.
Gündüz kuşağında reyting rekortmeni programlar devam ederken, akşam saatlerinde A.B.İ. dizisinin merakla beklenen 7. bölümü izleyiciyle buluşacak.
Ramazan ayı programlarının da başladığı akışta, iftar ve sahur özel yayınları olacak. İşte saat saat ATV günlük yayın akışı detayı:
06:40 – Zembilli
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert (Canlı)
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 – Mutfak Bahane
16:00 – Esra Erol'da (Canlı)
18:30 – Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:35 – atv Ana Haber
20:00 – A.B.İ. (7. Bölüm - Yeni Bölüm)
00:20 – Kuruluş Orhan (15. Bölüm)
02:45 – Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi (Sinema)
03:45 – Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
ATV Canlı İzle ve Frekans Bilgileri 2026
Sevdiğiniz dizileri ve programları kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için ATV frekans ayarlarınızı kontrol etmeyi unutmayın. Türkiye'nin en çok izlenen kanallarından biri olan ATV'yi aşağıdaki teknik bilgilerle uydunuza ekleyebilirsiniz:
ATV Türksat 4A Güncel Frekans Parametreleri:
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 12054 MHz
Polarizasyon: Yatay (H)
Sembol Oranı: 27500
FEC: 5/6
Dijital Platform Kanal Numaraları:
Digiturk: 25. Kanal
D-Smart: 25. Kanal
Tivibu: 314. Kanal
Turkcell TV+: 24. Kanal
KabloTV: 23. Kanal
