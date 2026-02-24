GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
YAŞAM Haberleri

ATV Canlı İzle 24 Şubat 2026: Bu Akşam A.B.İ. Yeni Bölüm Var mı? Nihat Hatipoğlu ile İftar ve Sahur Ne Zaman?

ATV Canlı İzle 24 Şubat 2026: Bu Akşam A.B.İ. Yeni Bölüm Var mı? Nihat Hatipoğlu ile İftar ve Sahur Ne Zaman?
ATV yayın akışı bugün için güncellendi! Salı gününün vazgeçilmezleri Müge Anlı ve Esra Erol’un yanı sıra, akşam kuşağında sevilen dizi A.B.İ. heyecanı yaşanacak. Ayrıca Nihat Hatipoğlu programları da akıştaki yerini aldı. İşte 24 Şubat Salı ATV canlı yayın izleme detayları ve güncel program listesi...

ATV'de Bugün: A.B.İ. 7. Bölümüyle Ekranda!

ATV izleyicilerinin merakla beklediği 24 Şubat 2026 yayın akışı netleşti.

Gündüz kuşağında reyting rekortmeni programlar devam ederken, akşam saatlerinde A.B.İ. dizisinin merakla beklenen 7. bölümü izleyiciyle buluşacak.

Ramazan ayı programlarının da başladığı akışta, iftar ve sahur özel yayınları olacak. İşte saat saat ATV günlük yayın akışı detayı:

06:40 – Zembilli

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert (Canlı)

13:00 – atv Gün Ortası

14:00 – Mutfak Bahane

16:00 – Esra Erol'da (Canlı)

18:30 – Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:35 – atv Ana Haber

20:00 – A.B.İ. (7. Bölüm - Yeni Bölüm)

00:20 – Kuruluş Orhan (15. Bölüm)

02:45 – Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi (Sinema)

03:45 – Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

ATV Canlı İzle ve Frekans Bilgileri 2026

Sevdiğiniz dizileri ve programları kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için ATV frekans ayarlarınızı kontrol etmeyi unutmayın. Türkiye'nin en çok izlenen kanallarından biri olan ATV'yi aşağıdaki teknik bilgilerle uydunuza ekleyebilirsiniz:

ATV Türksat 4A Güncel Frekans Parametreleri:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12054 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6

Dijital Platform Kanal Numaraları:

Digiturk: 25. Kanal

D-Smart: 25. Kanal

Tivibu: 314. Kanal

Turkcell TV+: 24. Kanal

KabloTV: 23. Kanal

Canlı yayına anında erişmek ve programları internet üzerinden takip etmek için aşağıdaki resmi bağlantıyı kullanabilirsiniz.

[ATV CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ]

