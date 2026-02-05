ATV Canlı İzle 5 Şubat 2026: Fenerbahçe - Erzurumspor Maçı Saat Kaçta? Kim Milyoner Olmak İster Bugün Neden Yok?
ATV yayın akışı 5 Şubat Perşembe günü için güncellendi! Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümünü bekleyenler büyük bir sürprizle karşılaştı. Ziraat Türkiye Kupası heyecanı nedeniyle akışta köklü değişikliğe gidildi. Peki, Fenerbahçe - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ATV canlı yayın izleme linki ve güncel frekans bilgileri...
Ziraat Türkiye Kupası Heyecanı: Milyoner Bugün Neden Yok?
5 Şubat 2026 ATV yayın akışında en çok merak edilen konu, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının durumu oldu. Her hafta ilgiyle takip edilen yarışma, bu akşam yerini Fenerbahçe - Erzurumspor kupa mücadelesine bıraktı. Saat 20:30'da başlayacak olan kritik maç öncesinde, saat 19:45'te Kupa Günlüğü programı ile spor severler maça hazırlanacak.
5 Şubat Perşembe ATV Günlük Yayın Akışı
Saat
Program
Detay
08:00
Aldatmak
Tekrar Bölüm
10:00
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Yeni Bölüm (Canlı)
13:00
atv Gün Ortası
Haber Bülteni
16:00
Esra Erol'da
Yeni Bölüm (Canlı)
19:00
atv Ana Haber
Günün Gelişmeleri
20:30
Fenerbahçe - Erzurumspor
Ziraat Türkiye Kupası (Canlı)
22:50
A.B.İ.
4. Bölüm
01:50
Kuruluş Orhan
13. Bölüm
ATV Canlı İzle ve Frekans Bilgileri 2026
Maçı ve favori programlarını yüksek çözünürlükte (HD) takip etmek isteyen kullanıcılar için ATV frekans bilgileri hayati önem taşıyor. Türkiye'nin ilk HD ana haber bülteni sunan kanalı ATV'yi aşağıdaki teknik parametrelerle uydunuza ekleyebilirsiniz.
