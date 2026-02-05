ATV Canlı İzle 5 Şubat 2026: Fenerbahçe - Erzurumspor Maçı Saat Kaçta? Kim Milyoner Olmak İster Bugün Neden Yok?

ATV yayın akışı 5 Şubat Perşembe günü için güncellendi! Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümünü bekleyenler büyük bir sürprizle karşılaştı. Ziraat Türkiye Kupası heyecanı nedeniyle akışta köklü değişikliğe gidildi. Peki, Fenerbahçe - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ATV canlı yayın izleme linki ve güncel frekans bilgileri...

Ziraat Türkiye Kupası Heyecanı: Milyoner Bugün Neden Yok?



5 Şubat 2026 ATV yayın akışında en çok merak edilen konu, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının durumu oldu. Her hafta ilgiyle takip edilen yarışma, bu akşam yerini Fenerbahçe - Erzurumspor kupa mücadelesine bıraktı. Saat 20:30'da başlayacak olan kritik maç öncesinde, saat 19:45'te Kupa Günlüğü programı ile spor severler maça hazırlanacak.

5 Şubat Perşembe ATV Günlük Yayın Akışı

Saat Program Detay 08:00 Aldatmak Tekrar Bölüm 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert Yeni Bölüm (Canlı) 13:00 atv Gün Ortası Haber Bülteni 16:00 Esra Erol'da Yeni Bölüm (Canlı) 19:00 atv Ana Haber Günün Gelişmeleri 20:30 Fenerbahçe - Erzurumspor Ziraat Türkiye Kupası (Canlı) 22:50 A.B.İ. 4. Bölüm 01:50 Kuruluş Orhan 13. Bölüm

ATV Canlı İzle ve Frekans Bilgileri 2026



Maçı ve favori programlarını yüksek çözünürlükte (HD) takip etmek isteyen kullanıcılar için ATV frekans bilgileri hayati önem taşıyor. Türkiye'nin ilk HD ana haber bülteni sunan kanalı ATV'yi aşağıdaki teknik parametrelerle uydunuza ekleyebilirsiniz.

ATV Türksat 4A Güncel Frekans Parametreleri:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12054 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6

Dijital Platform Kanal Numaraları:

Digiturk: 25. Kanal

D-Smart: 25. Kanal

Tivibu: 314. Kanal

Turkcell TV+: 24. Kanal

KabloTV: 23. Kanal

Maçı internet üzerinden kesintisiz izlemek için aşağıdaki butona tıklayarak resmi yayın sayfasına ulaşabilirsiniz.



[ATV CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ]

Kaynak: Haber Merkezi