Av yasağı tarihleri 2026: Denizlerde av yasağı başladı mı? İşte 2026 av yasağının başlangıç tarihi

1 Eylül itibarıyla başlayan denizlerdeki av sezonu sona yaklaşırken, yasak tarihleri de gündeme geldi. Balıkçılar ve vatandaşlar, bu yıl uygulanacak av yasağının ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte 2026 yılı için av yasağının başlangıç tarihi…

Kontrolsüz ve yıl boyunca devam eden avcılık, balık stoklarının hızla tükenmesine neden olurken bazı türleri de yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor. Bu nedenle ülkemizde avcılık faaliyetleri belirli dönemlerle sınırlandırılıyor. Denizlerde av sezonunun bitmesine kısa bir süre kala, hem balıkçılar hem de vatandaşlar av yasağı takvimini merak etmeye başladı. 1 Eylül'de başlayan sezonun ardından uygulanacak yasaklar, deniz ekosisteminin korunması açısından büyük önem taşıyor. Peki, 2026 yılında av yasağı ne zaman başlayacak? İşte detaylar… AV YASAĞI NE ZAMAN 2026 2026 yılında balık avı yasağı, 15 Nisan 2026 tarihinde başlayacak. Bu tarih itibarıyla büyük kayık, gırgır ve troller gibi balıkçı gemileri ile avcılık yapılamayacak. Balık stoklarının korunması ve sürdürülebilir avcılığın sağlanması amacıyla gerçekleşecek olan balık avı yasağı, 1 Eylül 2026'da tekrar sona erecek. 15 Aralık 2025 tarihinde yasaklanan Turna balığı avı ise 1 Nisan 2026 tarihinde yeniden serbest olacak. Kaynak: Haber Merkezi

