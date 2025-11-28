Ava Yaman kimdir? Taşacak Bu Deniz dizisinin Eleni karakteri, Ava Yaman kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Genç yaşına rağmen sektördeki varlığını kısa sürede hissettiren Ava Yaman, 2025 yılı itibarıyla 19 yaşındadır ve İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Yaman'ın oyunculuk kariyerine olan tutkusu, onu erken yaşta kamera karşısına geçmeye yöneltti.

Profesyonel oyunculuk yolculuğuna 2023 yılında Kanal D televizyonunda yayımlanan "Bir Derdim Var" dizisiyle resmen adım attı. Bu dizide Özge karakterine hayat veren genç yetenek, ilk ekran deneyiminde dahi izleyicinin ve sektörün ilgisini çekmeyi başardı. Layla Şirin Menajerlik Ofisi aracılığıyla çalışmalarını sürdüren Ava Yaman, bu ilk projesinin ardından kariyer basamaklarını hızla tırmandı.

Eleni Karakteriyle Büyük Çıkış



Ava Yaman'ın televizyon dünyasındaki asıl çıkışı ise, TRT 1 ekranlarının sevilen yapımı "Taşacak Bu Deniz" dizisiyle gerçekleşti. Bu önemli projede Eleni karakterini canlandıran Yaman, genç yaşına rağmen sergilediği başarılı ve inandırıcı performanslarla eleştirmenlerden de tam not alıyor.

"Taşacak Bu Deniz" dizisindeki Eleni rolü, Ava Yaman'a farklı bir karakterin derinliğini keşfetme ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşma fırsatı sundu. Kariyerinin henüz başında olmasına rağmen arka arkaya farklı projelerde yer alması, genç oyuncunun yeteneklerini geliştirmeye ne kadar odaklandığını gösteriyor.

Genç Yaşta Kazanılan Deneyim ve Gelecek Hedefleri



İstanbul doğumlu olan ve kariyerine İstanbul'da başlayan Ava Yaman, kısa sürede edindiği bu ekran deneyimi sayesinde sektördeki yerini sağlamlaştırmıştır. 2023 yılında başlayan profesyonel oyunculuk serüveninde, her bir karakteri farklı bir deneyim olarak görerek kariyerinde emin adımlarla ilerlemektedir.

Yaman'ın farklı türlerdeki dizilerde yer alması, çok yönlü bir oyuncu olma hedefine sahip olduğunu gösterirken, genç oyuncunun gelecekteki projeleri ve kariyer yolu, Türk dizi ve sinema endüstrisi tarafından yakından takip edilmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi