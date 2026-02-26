Avro Bölgesi’ne katılarak 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren avroyu resmî para birimi olarak kullanan ülke hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Avrupa Birliği'nin ekonomik bütünleşme sürecindeki en yeni halkası olan bu ülke, para birimini değiştirerek ortak pazarın tam bir parçası haline gelmiştir.
Avro Bölgesi'ne katılarak 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren avroyu resmî para birimi olarak kullanan ülke hangisidir?
Uzun süredir devam eden hazırlık sürecini tamamlayan ve Avrupa Merkez Bankası'nın belirlediği tüm ekonomik kriterleri (enflasyon, bütçe açığı, döviz kuru istikrarı) karşılayan Bulgaristan, 2026 yılının ilk günü itibarıyla yerel para birimi Leva'yı bırakıp Avro'ya geçiş yapmıştır. Bu hamleyle birlikte Bulgaristan, Avro Bölgesi'nin 21. üyesi olma unvanını kazanmıştır.
Cevap: Bulgaristan
