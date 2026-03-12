Avrupa ülkeleri içerisinde kadınların aynı işi yapan erkeklerden daha fazla kazandığı tek ülke hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, dünya genelinde kadınlar ile erkekler arasındaki ücret farkı (gender pay gap) genellikle erkeklerin lehinedir. Ancak, Avrupa coğrafyasında istisnai bir durumla dikkat çeken bir ülke bulunmaktadır.

Avrupa ülkeleri içerisinde kadınların erkeklerden daha fazla kazandığı tek ülke hangisidir?

Avrupa'da kadınların medyan gelirinin erkeklerden daha yüksek olduğu (yani "negatif ücret farkı" görülen) tek ülke Lüksemburg'dur.

Lüksemburg'un bu tablodaki benzersiz konumuyla ilgili önemli detaylar şunlardır:

2022-2023 Verileri: Eurostat'ın güncel verilerine göre Lüksemburg, Avrupa Birliği içinde cinsiyete dayalı ücret farkını sıfıra indiren ve hatta bazı dönemlerde kadınların lehine %0,2 ile %0,7 arasında pozitif farka dönüştüren tek ülke olmuştur.

Eğitim Seviyesi: Lüksemburg'da iş gücüne katılan kadınların eğitim seviyesi ve uzmanlık oranları genellikle çok yüksektir. Kadınların yüksek gelirli finans, hukuk ve uluslararası diplomasi sektörlerinde yoğunlaşması bu sonucun temel nedenidir.

Hükümet Politikaları: Ülkede kadın-erkek eşitliğini sağlamaya yönelik çok sıkı yasalar ve şeffaf maaş politikaları uygulanmaktadır.

Diğer Ülkeler: Lüksemburg'u, farkın çok düşük olduğu (yaklaşık %5-8 bandında) Belçika, Romanya ve Slovenya takip etmektedir. Buna karşılık Estonya ve Avusturya gibi ülkelerde fark hâlâ %15-20 seviyelerindedir.

Kaynak: Haber Merkezi