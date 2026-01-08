GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Ay’a ayak basan ilk insan Neil Armstrong ve ekip arkadaşı Buzz Aldrin, Apollo 11 görevi sırasında Ay yüzeyinde toplamda kaç saat kalmıştır? Beyaz’la Joker 100 bin tl’lik soru

Ay’a ayak basan ilk insan Neil Armstrong ve ekip arkadaşı Buzz Aldrin, Apollo 11 görevi sırasında Ay yüzeyinde toplamda kaç saat kalmıştır? Beyaz’la Joker 100 bin tl’lik soru

İnsanoğlunun Dünya dışındaki bir gökcismine yaptığı ilk yolculuk olan Apollo 11 görevi, hem teknik başarısı hem de sembolik değeriyle tarihin en önemli olaylarından biridir. Armstrong ve Aldrin'in Ay yüzeyindeki süresi, iki farklı aşamada (toplam yüzeyde kalış ve araç dışı etkinlik) değerlendirilir.

Apollo 11 Astronotları Ay Yüzeyinde Toplam Kaç Saat Kalmıştır?

Doğru Cevap: 21 Saat 36 Dakika

Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, "Eagle" (Kartal) isimli Ay modülü ile Ay yüzeyine indikten sonra, tekrar havalanana kadar toplamda 21 saat 36 dakika boyunca Ay yüzeyinde kalmışlardır.

Görevin Zaman Çizelgesi ve Detayları

Bu sürenin tamamı yürüyerek geçmemiş, astronotlar zamanlarının büyük kısmını modül içerisinde hazırlık yaparak ve dinlenerek geçirmişlerdir:

  • Toplam Yüzey Süresi: 21 saat 36 dakika (İniş ile kalkış arasındaki süre).

  • Araç Dışı Etkinlik (EVA): Astronotların modülden dışarı çıkıp bizzat Ay toprağına bastıkları süre ise yaklaşık 2 saat 31 dakikadır.

  • İlk Adımlar: Neil Armstrong kapıyı açıp dışarı çıktıktan yaklaşık 20 dakika sonra Buzz Aldrin ona katılmıştır.

  • Yapılan Çalışmalar: Bu kısa süre içerisinde 21.5 kilogram ay kayası ve toprak örneği toplamış, ABD bayrağını dikmiş ve sismometre gibi bilimsel cihazları yerleştirmişlerdir.

 

Kaynak: Haber Merkezi

