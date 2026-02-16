GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Aydın Ramazan İmsakiyesi 2026: Aydın’da ilk sahur ve ilk oruç ne zaman, saat kaçta?

Aydın Ramazan İmsakiyesi 2026: Aydın’da ilk sahur ve ilk oruç ne zaman, saat kaçta?

2026 yılı Ramazan ayı yaklaşırken Aydın'da oruç tutacak vatandaşlar ilk sahur ve ilk iftar saatlerini merak ediyor. Aydın için hazırlanan 2026 Ramazan imsakiyesine göre sahur ve iftar vakitleri netleşti. İşte güncel ve kesin vakitlerle Aydın Ramazan imsakiyesi detayları.

Aydın'da İlk Sahur Ne Zaman, Saat Kaçta?

2026 yılında Ramazan ayının ilk orucu için Aydın'da ilk sahura 19 Şubat 2026 Perşembe günü kalkılacak.

İlk sahur vakti (imsak) 06:26 olarak belirlendi. Bu saat itibarıyla yeme içme sona erecek ve ilk oruç niyetleri yapılacak.

Aydın'da İlk İftar Saat Kaçta Yapılacak?

Aydın'da Ramazan ayının ilk iftarı 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 18:58'de açılacak. Böylece Aydınlılar, Ramazan ayının ilk orucunu akşam ezanıyla birlikte açmış olacak.

Aydın Ramazan İmsakiyesi 2026'da Sahur ve İftar Saatleri Nasıl Değişiyor?

2026 Ramazan imsakiyesine göre Aydın'da:

  • Sahur (imsak) saatleri Ramazan ayı boyunca 06:26'dan 05:47'ye kadar kademeli olarak erkene çekiliyor.

  • İftar (akşam) saatleri ise 18:58'den 19:26'ya kadar her gün birkaç dakika geçe doğru ilerliyor.

Ramazan'ın son günü olan 19 Mart 2026 Perşembe günü sahur vakti 05:47, iftar vakti ise 19:26 olarak uygulanacak.

Aydın Ramazan İmsakiyesi 2026

Gün Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam (İftar) Yatsı
1 19 Şubat 2026 Perşembe 06:26 07:47 13:27 16:29 18:58 20:14
2 20 Şubat 2026 Cuma 06:25 07:46 13:27 16:30 18:59 20:15
3 21 Şubat 2026 Cumartesi 06:24 07:45 13:27 16:31 19:00 20:16
4 22 Şubat 2026 Pazar 06:23 07:43 13:27 16:31 19:01 20:17
5 23 Şubat 2026 Pazartesi 06:21 07:42 13:27 16:32 19:02 20:18
6 24 Şubat 2026 Salı 06:20 07:41 13:27 16:33 19:03 20:19
7 25 Şubat 2026 Çarşamba 06:19 07:39 13:27 16:34 19:04 20:20
8 26 Şubat 2026 Perşembe 06:18 07:38 13:27 16:34 19:05 20:21
9 27 Şubat 2026 Cuma 06:16 07:37 13:26 16:35 19:06 20:22
10 28 Şubat 2026 Cumartesi 06:15 07:35 13:26 16:36 19:07 20:23
11 01 Mart 2026 Pazar 06:14 07:34 13:26 16:36 19:08 20:23
12 02 Mart 2026 Pazartesi 06:12 07:32 13:26 16:37 19:09 20:24
13 03 Mart 2026 Salı 06:11 07:31 13:26 16:37 19:10 20:25
14 04 Mart 2026 Çarşamba 06:09 07:30 13:25 16:38 19:11 20:26
15 05 Mart 2026 Perşembe 06:08 07:28 13:25 16:39 19:12 20:27
16 06 Mart 2026 Cuma 06:07 07:27 13:25 16:39 19:13 20:28
17 07 Mart 2026 Cumartesi 06:05 07:25 13:25 16:40 19:14 20:29
18 08 Mart 2026 Pazar 06:04 07:24 13:25 16:40 19:15 20:30
19 09 Mart 2026 Pazartesi 06:02 07:22 13:24 16:41 19:16 20:31
20 10 Mart 2026 Salı 06:01 07:21 13:24 16:42 19:17 20:32
21 11 Mart 2026 Çarşamba 05:59 07:19 13:24 16:42 19:18 20:33
22 12 Mart 2026 Perşembe 05:58 07:18 13:23 16:43 19:19 20:34
23 13 Mart 2026 Cuma 05:56 07:16 13:23 16:43 19:20 20:35
24 14 Mart 2026 Cumartesi 05:54 07:15 13:23 16:44 19:21 20:36
25 15 Mart 2026 Pazar 05:53 07:13 13:23 16:44 19:22 20:37
26 16 Mart 2026 Pazartesi 05:51 07:12 13:22 16:45 19:23 20:38
27 17 Mart 2026 Salı 05:50 07:10 13:22 16:45 19:24 20:39
28 18 Mart 2026 Çarşamba 05:48 07:09 13:22 16:45 19:25 20:40
29 19 Mart 2026 Perşembe 05:47 07:07 13:22 16:46 19:26 20:41

 

Kaynak: Haber Merkezi

