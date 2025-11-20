Ayetel Kürsi Türkçe kolay okunuşu! Ayetel Kürsi ile ilgili Hadisler Ayetel Kürsi okumanın faydası

Fatiha Suresi gibi sık sık okunması gereken Ayetel Kürsi, cennet kapısının anahtarlarından biridir. Okuyanı kötülüklerden koruduğuna inanılan Ayetel Kürsi tek bir ayeteten oluştuğu için öğrenilmesi ve ezberlenmesi çok kolaydır. Ayetel Kürsi’yi dinleyerek öğrenmek de mümkündür.

AYETEL KÜRSİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

-Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm.

- Lâ te'huzühû sinetün velâ nevm.

-Lehû mâ fissemâvâti vemâ fil'ard.

-Men zellezî yeşfeu indehû illâ biiznih.

-Ya'lemu mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm.

-Velâ yuhîtûne bişey'in min ilmihî illâ bimâ şâe.

-Vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard.

- Velâ yeûduhû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm.

AYETEL KÜRSİ İLE İLGİLİ HADİSLER:

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa (sav) şaytandan ve birçok kötülükten korunabilmek için Bakara Suresi 225. Ayeti yani en çok bilinen adıyla Ayetel Kürsi'yi tavsiye etmiştir.

1) Ayetel Kürsi kötülüklerden insanı muhafaza eder:

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), Ayetel Kürsi'nin şeytandan ve kötülüklerden korunabilmek için okunmasını tavsiye etmiştir.

"Gece yatağına girdiğinde Ayet-el Kürsi'yi sonuna kadar oku. O zaman Allah senin yanına devamlı bir koruyucu verir, sabaha kadar da şeytan sana yaklaşamaz.” (Buhari, Vekalet, hadis no: 2311)

2) Ayetel Kürsi Cennet Kapısını Aralar:

Ayetel Kürsi'yi düzenli olarak okuyan kişinin cennete gireceği de müjdelenmiştir.

"Her kim farz namazların akabinde "Ayete'l-Kürsî”yi okursa cennete girmesine tek engel ölüm olur.” (Nesâî, es-Sünenü'l-Kübra, 12/66, no: 10038)

3) Ev ve İş Yeri Koruması:

Ayetel Kürsi, okunulan mekanın manevi olarak korunmasına vesile olur.

"Kur'an'ın en faziletli âyeti Bakara sûresindeki Âyetü'l-kürsi'dir. Bu âyet bir evde okunduğu zaman şeytan oradan uzaklaşır. ” (Tirmizî, Fedâilü'l-Kur'an, 2)

4) Namaz Sonrası Ayetel Kürsi Okumanın Sevabı:

Farz namazlardan sonra Ayetel Kürsi okuyan kişiye Allah'ın rahmeti iner ve duaları kabul edilir.

"Her kim Ayete'l-Kürsi'yi faz namazın peşine okursa diğer namaza kadar Allah'ın koruması altında olur.” (Taberânî, el-Kebîr, 3/83 no: 2733)

5) Huzurun ve Güvenin Kaynağı: Ayetel Kürsi

Ayetel Kürsi'yi okumak, kişinin kalbine huzur ve güven verir.

"Her kim yatmak için yatağına uzandığında Ayete'l-Kürsî'yi okursa kendisini sabaha kadar korumak için iki tane melek görevlendirilir.” (İbnü'z-Zureys, Fazailü'l-Kuran, Dâru'l-Fikir, s. 92 no: 190)