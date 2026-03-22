Aynı Yağmur Altında dizisi bu akşam var mı, yok mu? Aynı Yağmur Altında 7. bölüm yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman? Aynı Yağmur Altında 22 Mart 2026 Pazar neden yok? ATV 22 MART 2026 YAYIN AKIŞI

ATV ekranlarında yayınlanan Aynı Yağmur Altında dizisiyle ilgili merak edilen detaylar 22 Mart 2026 Pazar günü için netleşti. İzleyicilerin "Bu akşam var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı?” soruları yanıt buldu.
Aynı Yağmur Altında Bu Akşam Var mı, Yok mu? (22 Mart 2026)
Hayır, Aynı Yağmur Altında bu akşam yok. Dizi, ATV yayın akışında yer almıyor.
Aynı Yağmur Altında 7. Bölüm Yayınlanacak mı?
Hayır, dizinin 7. bölümü yayınlanmayacak. Düşük reytingler nedeniyle yapım için final kararı alındı ve proje erken sona erdi.
Aynı Yağmur Altında Yeni Bölüm Ne Zaman?
Dizi final yaptığı için yeni bölüm tarihi bulunmuyor. Son olarak 6. bölümüyle izleyici karşısına çıkan yapım, ekran macerasını tamamladı.
Aynı Yağmur Altında 22 Mart 2026 Neden Yok?
Dizinin bu akşam yayınlanmamasının nedeni, final kararıyla yayından kaldırılması. Bu nedenle ATV yayın akışında yer almıyor.
22 Mart 2026 ATV Yayın Akışı
07:30 – atv'de Hafta Sonu
10:00 – Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:20 – Akika ve Sahara
11:45 – Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı
13:40 – Kuruluş Orhan
17:00 – Evde Tek Başına
19:00 – atv Ana Haber
20:00 – Nasipse Olur
22:20 – A.B.İ.
01:20 – Nasipse Olur
Kaynak: Haber Merkezi