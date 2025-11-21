GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Az önce deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Balıkesir, Antalya, Çanakkale AFAD RASATHANE son depremler listesi

Az önce deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Balıkesir, Antalya, Çanakkale AFAD RASATHANE son depremler listesi

Türkiye'nin birçok bölgesinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık veri akışıyla yakından takip edilmeye devam ediyor. Depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve konumuna ilişkin bilgiler, özellikle sarsıntı hisseden vatandaşlar için büyük önem taşıyor. "Az önce deprem mi oldu?”, "Son deprem nerede gerçekleşti?”, "Depremin büyüklüğü kaçtı?” soruları gün boyunca en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 21 Kasım 2025 tarihli AFAD – Kandilli son depremler listesi…

AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi

Türkiye genelinde gün içinde farklı şiddetlerde birçok sarsıntı meydana gelmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, meydana gelen depremleri anlık olarak duyurarak vatandaşların doğru ve hızlı bilgiye ulaşmasını sağlıyor. Son deprem listesinde her depreme ilişkin merkez üssü, büyüklük ve derinlik gibi temel bilgiler yer alıyor. Bu sayede depremi hisseden vatandaşlar, yaşanan sarsıntının nerede ve hangi büyüklükte gerçekleştiğini kolayca öğrenebiliyor.

Az Önce Deprem Mi Oldu? Nerede ve Kaç Büyüklüğünde?

AFAD ve Kandilli tarafından güncel olarak yayımlanan son depremler listesi, Türkiye'nin dört bir yanında meydana gelen tüm küçük ve büyük sarsıntıları içeriyor. Depremin merkez üssü, şiddeti ve derinliği gibi bilgiler düzenli olarak paylaşılıyor. Böylece vatandaşlar, yaşadıkları bölgede hissedilen sarsıntıların detaylarına hızlı bir şekilde ulaşabiliyor.

Güncel Deprem Bilgileri Nasıl Sorgulanır?

Son depremlerle ilgili anlık bilgilere ulaşmak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi sorgulama ekranları kullanılabiliyor. Bu platformlar üzerinden gün içinde meydana gelen tüm depremlerin ayrıntıları görülebiliyor.

AFAD Son Depremler İçin Tıklayınız
Kandilli Son Depremler İçin Tıklayınız

Kaynak: Haber Merkezi

