Az önce deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Balıkesir, Antalya, Muğla AFAD RASATHANE son depremler listesi

Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleşen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılan verilerle takip edilmeye devam ediyor. Deprem merkez üssü, büyüklük, derinlik ve konum bilgilerini içeren bu listeler, özellikle yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşların yakın takibinde. "Az önce deprem mi oldu?”, "Son deprem nerede oldu?”, "Kaç büyüklüğündeydi?” soruları gün boyunca en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 17 Kasım 2025 AFAD – Kandilli son depremler listesi…

AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi

Türkiye genelinde farklı şiddetlerde sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, bu depremleri anlık veri akışı ile duyurarak vatandaşların güvenilir bilgiye hızlı şekilde ulaşmasını sağlıyor. Yayınlanan son depremler listesinde; her deprem için merkez üssü, büyüklük, derinlik ve konum bilgileri yer alıyor.

Depremi hissettiğini söyleyen vatandaşların en çok merak ettiği sorular ise şöyle:

- Az önce deprem mi oldu?

- Son deprem nerede gerçekleşti?

- Depremin büyüklüğü kaç?

Az Önce Deprem Mi Oldu? Nerede ve Kaç Büyüklüğünde?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesi, Türkiye'de gün içinde meydana gelen tüm büyük ve küçük sarsıntıları kapsıyor. Bu listeler sayesinde depremi hisseden vatandaşlar, sarsıntının nerede yaşandığını, kaç büyüklüğünde olduğunu ve deprem derinliğini kolayca öğrenebiliyor.

Güncel deprem bilgilerine ulaşmak için aşağıdaki bağlantılar kullanılabilir:

AFAD Son Depremler İçin Tıklayınız

Kandilli Son Depremler İçin Tıklayınız

Kaynak: Haber Merkezi