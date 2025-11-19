GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,42
EURO
48,86
STERLİN
55,55
GRAM
5.735,69
ÇEYREK
9.439,86
YARIM ALTIN
18.791,07
CUMHURİYET ALTINI
37.406,02
YAŞAM Haberleri

Az önce deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Balıkesir, Antalya, Muğla AFAD RASATHANE son depremler listesi

Az önce deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Balıkesir, Antalya, Muğla AFAD RASATHANE son depremler listesi

Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleşen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılan verilerle takip edilmeye devam ediyor. Deprem merkez üssü, büyüklük, derinlik ve konum bilgilerini içeren bu listeler, özellikle yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşların yakın takibinde. "Az önce deprem mi oldu?”, "Son deprem nerede oldu?”, "Kaç büyüklüğündeydi?” soruları gün boyunca en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 17 Kasım 2025 AFAD – Kandilli son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi

Türkiye genelinde farklı şiddetlerde sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, bu depremleri anlık veri akışı ile duyurarak vatandaşların güvenilir bilgiye hızlı şekilde ulaşmasını sağlıyor. Yayınlanan son depremler listesinde; her deprem için merkez üssü, büyüklük, derinlik ve konum bilgileri yer alıyor.

Depremi hissettiğini söyleyen vatandaşların en çok merak ettiği sorular ise şöyle:

- Az önce deprem mi oldu?

- Son deprem nerede gerçekleşti?

- Depremin büyüklüğü kaç?

Az Önce Deprem Mi Oldu? Nerede ve Kaç Büyüklüğünde?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesi, Türkiye'de gün içinde meydana gelen tüm büyük ve küçük sarsıntıları kapsıyor. Bu listeler sayesinde depremi hisseden vatandaşlar, sarsıntının nerede yaşandığını, kaç büyüklüğünde olduğunu ve deprem derinliğini kolayca öğrenebiliyor.

Güncel deprem bilgilerine ulaşmak için aşağıdaki bağlantılar kullanılabilir:

AFAD Son Depremler İçin Tıklayınız
Kandilli Son Depremler İçin Tıklayınız

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER