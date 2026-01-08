Babamızın babasının kızı, bizim neyimiz olur? Beyaz’la Joker 5 bin tl’lik soru

Aile ilişkilerini ve soy ağacını tanımlayan bu akrabalık terimleri, kuşaklar arası bağları belirleyen en temel kavramlardır. Karmaşık gibi görünse de basit bir mantıkla çözülen bu soru, temel akrabalık bilgilerine dayanır.
Babamızın Babasının Kızı, Bizim Neyimiz Olur?
Doğru Cevap: Halamız
Babamızın babası bizim dedemiz olur. Dedemizin kızı, babamızın kız kardeşi olduğu için, o kişi bizim halamız olur. Türkçede babanın kız kardeşi için kullanılan tek ve doğru akrabalık terimi budur.
Kaynak: Haber Merkezi