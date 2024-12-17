Babasının vasiyetiyle 74 yıl önce kurulan atölyede 30 yıldır kelle ve paça ütüyor

Siirt’te Fırat Eldemir (45), 1950 yılında ailesinin kurduğu 18 metrekarelik işletmede, babasının vasiyetiyle 30 yıldır kelle ve paça ütüyor. Eldemir, “Babam ‘Bu işi bırakmayın, öldüğüm zaman da bu işi sürdürün’ demişti. Bunun için, babamın vasiyetini yerine getirmek için elimden gelen gayreti gösteriyorum” dedi.

Siirt'te yaşayan Fırat Eldemir, dedesi Ethem ve babası Süleyman'ın 1950 yılında Batı Mahallesi'nde açtığı 18 metrekarelik işletmede, 30 yıldır kelle ve paça ütüyor. 2018'de vefat eden babasının sağken verdiği ‘Bu işi bırakmayın, öldüğüm zaman da bu işi sürdürün' vasiyeti üzerine mesleğinden kopmayan Eldemir, "Rahmetli dedemden ve babamdan kalan mesleği sürdürmekteyim.

İşletme 1950 yılından itibaren 18 metrekarelik dükkanda faaliyetini sürdürmektedir. Ben bu mesleğe küçük yaşlarda başladım. Rahmetli babamın yanına 10-15 yaşlarımdan itibaren gidip gelmeye başladım. Çırak olarak ellerinin altında kalıyorduk. Her geçen gün büyüdükçe rahmetli babam bu işletmeyi devam ettirmemiz için mesleği öğretti. Babam yaşlandıktan sonra da tamamen devraldık. İşletmeyi 30 yıla aşkın bir süredir ben sürdürmekteyim” dedi.

‘İL DIŞINDAN DA TALEP VAR'

Çoğunlukla kış aylarında iş yoğunluğunun arttığını belirten Fırat Eldemir, "Baba mesleği yapmak çok çok zor ama bırakmak da istemedim, çünkü babam bu işe emeğini vermiş, Siirt halkının tanınan bir siması olduğu için ben de bu mesleği sürdürmek için elimizden gelen gayreti sarf etmeye çalışıyorum. Babam, ‘Bu işi bırakmayın. Öldüğüm zaman bu işi sürdürün' demişti. Bunun için ben de babamın vasiyeti için elimden gelen gayreti gösteriyorum. Ben 4 çocuk babasıyım, çocuklarımı da bu meslekle okutuyorum. Yaz aylarında fazla işimiz olmadığı için çoğunlukla daha çok kışın bu işi sürdürüyorum. Çünkü doktorların önerdiği gibi kırıklara, eklem ağrılarına çok iyi gelmektedir. Dışarıda yaşayan Siirtli hemşehrilerimize de satış yapabiliyorum. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Çanakkale, Diyarbakır ve Batman'da bulunan hemşehrilerimiz arıyor, burada hazırlayıp kargo ile gönderiyorum” diye konuştu.

Kaynak: DHA