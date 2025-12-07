GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Bahar Bu Akşam Var mı, Yok mu? Bahar Neden Yok? 7 Aralık 2025 SHOW TV Yayın Akışı

Bahar Bu Akşam Var mı, Yok mu? Bahar Neden Yok? 7 Aralık 2025 SHOW TV Yayın Akışı

SHOW TV'nin sevilen dizisi Bahar, 7 Aralık akşamı yeni bölümüyle ekrana gelip gelmeyeceği merak edilen yapımlar arasında. Yayın akışına göre dizi bu akşam izleyicisiyle buluşuyor.

Bahar Bu Akşam Var mı, Yok mu?

Bahar dizisi bu akşam SHOW TV'de yayınlanacak. Yayın akışında saat 20.00'de yeni bölümüyle yer alıyor.

Bahar Neden Yok?

Diziyle ilgili yayın iptali veya erteleme bulunmuyor. Bahar, planlanan saatte ekrana gelecek.

Bahar Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Bahar'ın 61. bölümü 7 Aralık Cumartesi akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de yayınlanacak.

7 Aralık 2025 SHOW TV Yayın Akışı

06:00 – Yeni Gelin
08:00 – Gırgıriye
10:00 – Pazar Sürprizi
13:00 – Bahar
15:30 – Rüya Gibi
18:25 – Hafta Sonu Ana Haber
20:00 – Bahar (Yeni Bölüm)
00:15 – Rüya Gibi

Kaynak: Haber Merkezi

