Balık avı yasağı 2026’da ne zaman başlıyor? Denizlerde yasak sezonu hangi tarihte sona eriyor? Balık avı yasağı ne zaman sona erecek?

2026 yılı için denizlerde uygulanacak av yasağı sürecine geri sayım başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hayata geçirdiği bu düzenleme, su ürünlerini korumayı ve balıkçılığı sürdürülebilir kılmayı amaçlıyor. Yasağın yürürlüğe girmesiyle birlikte gırgır ve trol teknelerine çeşitli kısıtlamalar getirilecek, ancak uluslararası sularda avcılık faaliyetlerinin devam edebileceği belirtildi. Peki, 2026 yılı av yasağı ne zaman başlayacak? İşte merak edilen ayrıntılar…

Balıkçılık sektörünü doğrudan etkileyen 2026 yılı av yasağı yeniden gündeme geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı takvim doğrultusunda denizlerde yasak dönemi başlamak üzere. Balık popülasyonlarını korumayı hedefleyen bu uygulama kapsamında bazı avlanma yöntemlerine sınırlamalar getirilirken, belirli koşullar altında uluslararası sularda avcılığın sürdürülebileceği ifade ediliyor. Peki, balık avı yasağı ne zaman yürürlüğe girecek? İşte detaylar…

2026 AV YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, denizlerde ve iç sularda su ürünlerini korumak ve balıkçılığın sürdürülebilirliğini desteklemek amacıyla hayata geçirilen av yasağı süreci, gırgır ve trol tekneleri için 15 Nisan 2026 Çarşamba günü itibarıyla resmen yürürlüğe giriyor.

BALIK AVI YASAĞI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Uygulanan yasak dönemi 31 Ağustos'a kadar sürecek. Bakanlıkça belirlenen kurallara uyulması koşuluyla, yasağın başladığı 15 Nisan tarihinden itibaren gırgır ve trol teknelerinin Türkiye kara suları dışında kalan uluslararası sularda avlanmayı sürdürebileceği de ifade edildi.

