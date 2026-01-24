Balıkesir’de deprem mi oldu? Az önce deprem nerede, ne zaman, kaç şiddetinde oldu? Antalya, İzmir, Muğla, Balıkesir, Aydın, Çanakkale 24 Ocak 2026 AFAD son depremler listesi

Balıkesir'de bugün (24 Ocak 2026) meydana gelen deprem, vatandaşların dikkatini çekti. AFAD'ın verilerine göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Kaynak: Haber Merkezi
