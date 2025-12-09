Bartu Kaya Tutuklandı mı? Bahis Soruşturmasında Tutuklanan Futbolcuların Tam Listesi

Futbol dünyasını sarsan geniş kapsamlı bahis soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen isimler arasında yer alan Bartu Kaya, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan isimler arasında yer aldı. Savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye gönderdiği 29 şüpheliden biri olan Bartu Kaya hakkında mahkemece tutuklama kararı verildi.
Soruşturma dosyasında futbolcu, yönetici ve çeşitli bağlantılı isimler bulunurken, Bartu Kaya da bu süreçte Metehan Baltacı, Murat Sancak, İzzet Furkan Malak, Mert Hakan Yandaş, Alassane Ndao, Emircan Çiçek gibi kişilerin yer aldığı tutuklananlar listesine dahil edildi.
Bahis Soruşturmasında Tutuklanan İsimler
-
Emrah Çelik
-
Yunus Emre Tekoğul
-
Metehan Baltacı
-
İzzet Furkan Malak
-
Bartu Kaya
-
Murat Sancak
-
Orkun Özdemir
-
Kadir Kaan Yurdakul
-
Faruk Can Genç
-
Alassane Ndao
-
Mert Hakan Yandaş
-
Ersen Dikmen
-
Kerem Yusuf Sirkeci
-
Emircan Çiçek
-
Ahmet Okatan
-
Gürhan Sünmez
-
Mehmet Emin Katipoğlu
-
Volkan Erten
-
Şahin Kaya
-
Ümit Kaya
Adli Kontrolle Serbest Bırakılan İsimler
-
Ahmet Abdullah Çakmak
-
Eren Karadağ
-
Uğur Adem Gezer
-
Arda Türken
-
Muhammed Furkan Özhan
-
Yusuf Özdemir
-
Ensar Bilir
-
Oktay Aydın
-
Yücel Gürol
Kaynak: Haber Merkezi