Başrollerini Clark Gable’la paylaştığı, 1939 yapımı “Rüzgâr Gibi Geçti“ adlı filmde canlandırdığı Scarlett O’Hara karakteriyle “En İyi Kadın Oyuncu Oscarı’nı kazanan kimdir? Kim Milyoner Olmak İster 50 bin tl’lik soru

Hollywood tarihinin en unutulmaz yapımlarından biri olan bu film, Amerikan İç Savaşı dönemini destansı bir dille anlatırken başrol oyuncusunun sergilediği performansla sinema dünyasında devrim yaratmıştır.
Başrollerini Clark Gable'la paylaştığı, 1939 yapımı "Rüzgâr Gibi Geçti" adlı filmde canlandırdığı Scarlett O'Hara karakteriyle "En İyi Kadın Oyuncu Oscarı"nı kazanan kimdir?
Binlerce aday arasından seçilerek Scarlett O'Hara rolünü üstlenen İngiliz aktris Vivien Leigh, bu performansıyla kariyerinin ilk Oscar ödülünü kucaklamıştır. Güzelliği ve karakterin inatçı, güçlü yapısını beyaz perdeye yansıtma yeteneğiyle film, toplamda 8 rekabetçi Oscar kazanarak tarihe geçmiştir.
Cevap: Vivien Leigh
Kaynak: Haber Merkezi