Batı Almanya ve Doğu Almanya’nın birleşmesinin ardından 20 Haziran 1991’de mecliste yapılan oylama sonucunda, 338’e 320’yle, yani 18 oy farkla Almanya

Almanya'nın başkentinin Bonn'dan Berlin'e taşınması kararlaştırılmıştır.
20 Haziran 1991'de Federal Almanya Meclisinde (Bundestag) gerçekleştirilen ve Alman yakın tarihinin en hararetli tartışmalarından birine sahne olan bu tarihi oylama, literatüre "Berlin-Bonn Kararı" (Berlin-Bonn-Beschluss) olarak geçmiştir.
Tarihi Oylamanın Perde Arkası
İki Almanya'nın 1990 yılındaki resmi birleşmesinden sonra, devletin kalbinin nerede atacağı büyük bir tartışma konusuydu. Bir tarafta Soğuk Savaş boyunca Batı Almanya'nın geçici ama sadık başkenti olmuş, istikrarı simgeleyen Bonn; diğer tarafta ise birleşmenin, tarihi mirasın ve geleceğin sembolü olan Berlin vardı.
Meclisteki oylama öncesinde tam 10 saat süren çok sert ve duygusal oturumlar yapıldı:
Bonn Destekçileri: Hükümet birimlerini taşımanın devasa bir mali yük getireceğini, Bonn'un genç Alman demokrasisinin mütevazı ve barışçıl yapısını çok iyi temsil ettiğini savunuyordu.
Berlin Destekçileri: Berlin'in dışlanmasının ülkenin doğusu ile batısı arasındaki entegrasyonu geciktireceğini ve bölünmüşlüğün psikolojik olarak bitmeyeceğini ileri sürüyordu. Dönemin İçişleri Bakanı Wolfgang Schäuble'nin Berlin lehine yaptığı tarihi konuşma, oylamanın kaderini değiştiren en önemli etkenlerden biri oldu.
18 Oy Farkla Gelen Dönüşüm
Gizli oylama sonucunda Berlin, 320'ye karşı 338 oyla (2 oy çekimser kalmıştı) Almanya'nın yeni siyasi merkezi seçildi. 18 oyluk bu kıl payı fark, meclisin bile bu konuda ne kadar derin bir kararsızlık içinde olduğunu gösteriyordu.
Taşınma Süreci ve "Bonn Kanunu"
Karar 1991'de alınmış olsa da, devasa bürokratik yapının ve bakanlıkların taşınması, binaların hazırlanması neredeyse 10 yıl sürdü. Federal Meclis, Berlin'deki tarihi Reichstag binasındaki ilk resmi oturumunu ancak 19 Nisan 1999'da gerçekleştirebildi.
Bonn'un tamamen çömesini engellemek için ise "Berlin/Bonn Kanunu" çıkarıldı. Bu kanun kapsamında:
Savunma, Tarım ve Sağlık gibi 6 bakanlığın ana merkezi (ve personelin yaklaşık üçte biri) halen Bonn'da kalmaya devam etti.
Berlin'e taşınan bakanlıklar ise Bonn'da ikinci bir şube kurmak zorunda kaldı.
Böylece Almanya, dünyada yönetim fonksiyonlarını iki farklı şehir arasında bu denli büyük ölçekte bölüştüren ender ülkelerden biri haline geldi.
